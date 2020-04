Τεχνολογία - Επιστήμη

Ο Γεράσιμος Παπαδόπουλος στον ΑΝΤ1 για τους σεισμούς στην Κρήτη (βίντεο)

Text to Speech Your browser does not support the audio element.

Ο σεισμολόγος και μέλος της Επιτροπής Εκτίμησης Σεισμικού Κινδύνου αναλύει τη σεισμική ακολουθία στην Κρήτη.