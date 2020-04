Κόσμος

Πατριάρχης Βαρθολομαίος: Μένουμε στο σπίτι για να προφυλαχθούμε από τον κορονοϊό

Το μήνυμα του Οικουμενικού Πατριάρχη κατά τη σημερινή θεία Λειτουργία για το Σάββατο του Λαζάρου.

Σημαντικό μήνυμα του Οικουμενικού Πατριάρχη Βαρθολομαίου κατά τον σημερινό Εσπερινό κατά τη Θεία Λειτουργία για το Σάββατο του Λαζάρου, στο Οικουμενικό Πατριαρχείο στο Φανάρι.

Κατά το τέλος της λειτουργίας, ο Οικουμενικός Πατριάρχης ανέγνωσε το μήνυμα στα ελληνικά ενώ η Θεία Λειτουργία έλαβε χώρα παρουσία ολίγων μόνων ιερέων της Πατριαρχικής Αυλής.

«Εισερχόμαστε, μέ κατάνυξη καί ταπείνωση, στήν Αγία καί Μεγάλη Εβδομάδα, Έχοντας διατρέξει μία Μεγάλη Τεσσαρακοστή διαφορετική από τίς προηγούμενες,» ανέφερε ο Προκαθήμενος της Ορθοδοξίας, υπογραμμίζοντας το ρόλο της πανδημίας από τον κορωνοϊό.

« Η πανδημία του νέου κορωνοϊου άλλαξε τήν καθημερινότητά μας καί την Εκκλησιαστική μας ζωή. Έκλεισαν οι ναοί γιά τούς πιστούς. Η πανίερη γεύση της Θείας Κοινωνίας λείπει από τά αισθητήριά τους. Δέν βλέπουν τό πρόσωπο των αδελφών εν συνάξει, στερούνται τίς κατανυκτικές ακολουθίες καί τήν ευωδία του θυμιάματος. Σίγουρα προκαλούν όλα αυτά μιά αίσθηση αλλοτρίωσης,» είπε ο Οικουμενικός Πατριάρχης από τον Πατριαρχικό Ναό του Αγίου Γεωργίου στο Φανάρι.

«Μένουμε στό σπίτι μας γιά νά προφυλαχθούμε από τόν φονικό ιό, αλλά απουσιάζουμε από τόν "οίκον του Πατρός", στόν οποίον όχι μόνον αισθάνονται οι ορθόδοξοι "σάν στό σπίτι τους", αλλά ο οποίος "είναι τό σπίτι τους", είπε χαρακτηριστικά ο Οικουμενικός Πατριάρχης, ο οποίος περιέγραψε με συγκινητικό τρόπο τα αισθήματά του για την αναγκαστική τήρηση των μέτρων κατά του κορωνοϊού την περίοδο της Μεγάλης Εβδομάδας.

«Μέ πόνο ψυχής έπρεπε νά πάρουμε τήν απόφαση παράτασης των μέτρων αυτών καί γιά τήν Μεγάλη Εβδομάδα. Γιά νά προστατευτείτε όλοι ανεξαιρέτως. Τό ράσο του Πατριάρχου όφειλε νά σκεπάσει τίς ζωές σας καί πάλι, όπως πολλές φορές στήν ιστορία τοθ μαρτυρικού Θρόνου της Κωνσταντινουπόλεως,» είπε.

Και σε ένα προσωπικό τόνο, περιέγραψε το πόσο είναι οδυνηρό το να χοροστατεί των λειτουργιών της Μεγάλης Εβδομάδας σε κλειστό ναό χωρίς εκκλησίασμα.

«Νά είσθε βέβαιοι, αδελφοί καί τέκνα, ότι, αν εσείς πονάτε γιά τούς κλειστούς Ναούς, ο Πατριάρχης σας οδυνάται καί υποφέρει. Όμως, σας διαβεβαιώ ότι δέν γινόταν διαφορετικά. Στίς κρίσιμες ώρες της πανδημίας, οι ιατροί καί οι ειδικοί επιστήμονες εισηγούνται, καί οι Κυβερνήσεις λαμβάνουν τά απαραίτητα μέτρα. Καί εμείς πρέπει νά συμβάλουμε στήν προστασία των αδελφών μας,» είπε.

Για άλλη μια φορά ο Οικουμενικός Πατριάρχης αφιέρωσε μέρος της ομιλίας του για να εξάρει το έργο των ιατρών και του νοσηλευτικού προσωπικού που μάχεται για να αντιμετωπίσει τον φονικό ιό.

«Προσευχόμαστε στόν Θεό της αγάπης, τόν ιατρό των ψυχών καί των σωμάτων ημών, νά ενισχύσει τούς ασθενούντας στή δοκιμασία τους, νά βοηθήσει στό δύσκολο εργο των ιατρών, των νοσηλευτών καί όλων εκείνων πού αγωνίζονται μέ αυτοθυσία γιά τήν αντιμετώπιση του μεγάλου αυτού προβλήματος. Η πρωτόγνωρη κρίση ανέδειξε τήν δύναμη καί τήν αξία της αγάπης καί της αλληλεγγύης, πού υπερβαίνουν τό ανθρώπινο μέτρο καί έχουν τή σφραγίδα Θείας δωρεάς,» τόνισε ο Πατριάρχης Βαρθολομαίος ο οποίος ζήτησε από όλους να κατανοήσουν και να αποδεχτούν τα μέτρα καθότι δεν θίγουν την πίστη ούτε την κεντρική θέση της εκκλησίας.

«Τά προσωρινά περιοριστικά μέτρα δέν είναι αποφάσεις κατά της εκκλησίας. Δέν αναφέρονται στήν ιδιότητά μας ως πιστών, αλλά ως ανθρώπων "σάρκα φορούντων καί τόν κόσμον οικούντων», είπε.

Τονίζοντας τη βαθύτερη σημασία του Πάσχα για τους Χριστιανούς τόνισε:

«Το Πάσχα δέν είναι στήν Παράδοσή μας μόνον η μία "κλητή καί αγία ημέρα". Πάσχα είναι όλη η ζωή της εκκλησίας. Ανάσταση είναι η "δόξα της εκκλησίας" καί ο "πλούτος της Βασιλείας". Η Ανάσταση είναι ολόκληρη η πίστη, τό ήθος καί ο πολιτισμός της ?ρθοδοξίας. Πάσχα είναι κάθε Θεία Λειτουργία. Ανάσταση είναι κάθε ταπεινό εξωκκλήσι, κάθε ιερός ναός. Οι Άγιοι καί οι Μάρτυρες της πίστεως, οι ιερές εικόνες πού προσκυνούμε, κάθε πράξη αγάπης καί φιλανθρωπίας, αναδίδουν τό άρωμα της Αναστάσεως. Η ζωή των πιστών είναι καθημερινό Πάσχα. Γνωρίζουμε τί σημαίνει Ανάσταση, επειδή ξέρουμε τί θά πει Σταυρός. Είμαστε η εκκλησία του Σταυρού καί της Αναστάσεως. Έχουμε πείρα του Σταυρού καί γεύση της Αναστάσεως καί γι' αυτό διακηρύσσουμε γεγονυία τη φωνη: "Ιδού γάρ ήλθε διά του Σταυρού χαρά εν ολω τω κόσμω",» είπε ο Πατριάχης Βαρθολομαίος.

Απευθυνόμενος προς όλους τους πιστούς οι οποίοι θα βιώσουν φέτος ένα διαφορετικό Πάσχα, είπε:

«Δέν θά πάρετε τό "Άγιον Φως" τό Πάσχα σέ λαμπάδες, θά μεταγγισθ? όμως στίς καρδιές σας. Νά ανοίξετε τίς καρδιές σας τήν φωταυγ? Νύκτα της Αναστάσεως καί νά λάμψει σ? αυτές τό φως από τήν ακοίμητη κανδήλα της Αγίας του Χριστού Μεγάλης Εκκλησίας. "Αδειάστε" Ελεύθερα "τόν εαυτόν σας από τόν εαυτόν σας" γιά νά φωτισθίτε από τό ανέσπερο φως του αναστάντος Χριστού. Καί τότε θά γίνετε κι εσείς "τό φως του κόσμου", Όπως ήθελε ο Κύριός μας νά είναι αυτοί πού Τόν ακολουθούν.»

Ο Οικουμενικός Πατριάρχης ευχόμενος προς όλους «Χρόνια Πολλά και Καλή Ανάσταση» εξέφρασε την πεποίθησή ότι η πανδημία θα ξεπεραστεί και θα επουλωθούν οι πληγές «συν Θεώ». Ευχήθηκε όλοι να βγουν από την κρίση έχοντας ανακαλύψει τη διάσταση «του βάθους των πραγμάτων» και έχοντας εκτιμήσει την αξία του θείου δώρου της υγείας και της ζωής, της θυσίας και της παραίτησης από τα ατομικά δικαιώματα για χάρη της αγάπης.