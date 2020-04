Life

Ο κορονοϊός αναβάλει το reunion για τα “Friends”

Η ανακοίνωση της παραγωγής για το πολυαναμενόμενο σπέσιαλ επεισόδιο.

Δεν έρχεται άμεσα η επανασύνδεση για τα «Φιλαράκια», λόγω της επιδημίας του κορονοϊού.

Η παραγωγή ανακοίνωσε πως λόγω του κορονοϊού έχει «παγώσει» κάθε γύρισμα.

Το σπέσιαλ επεισόδιο της σειράς φαινόμενο επρόκειτο να προβληθεί το Μάιο, με τη συμμετοχή όλων των πρωταγωνιστών.

Το γύρισμα δεν είχε αρχίσει καθόλου πριν από την επιδημία.

Η σειρά, που ολοκληρώθηκε το 2004, στη δέκατη σεζόν της, έχει κερδίσει βραβεία ΕΜΜΥ και αναμενόταν από εκατομμύρια τηλεθεατές σε όλο τον κόσμο.