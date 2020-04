Κόσμος

Στη θανατηφόρα “σκιά” του κορονοϊού παραμένει η Γαλλία

Πλησιάζει τις 14.000 ο αριθμός των θανάτων από τον Covid-19 στην χώρα...

Στους 13.832 ανέρχονται οι άνθρωποι που πέθαναν από τον νέο κορονοϊό στη Γαλλία, καθώς το Σάββατο, αναφέρθηκαν άλλοι 353 θάνατοι σε νοσοκομεία και 290 σε οίκους ευγηρίας και ιδρύματα, όπως ανακοίνωσε ο γενικός διευθυντής την υπηρεσιών υγείας Ζερόμ Σαλμόν.

Για τρίτη συνεχόμενη ημέρα, ο αριθμός των ασθενών που νοσηλεύονται σε μονάδες εντατικής θεραπείας μειώθηκε (κατά 121) και ανέρχεται στους 6.883.

Τα επιβεβαιωμένα κρούσματα της Covid-19 ανέρχονται στα 93.790.