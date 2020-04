Κόσμος

Κορονοϊός: Οι νεκροί στις ΗΠΑ ξεπέρασαν τους νεκρούς στην Ιταλία

Πρώτες πλέον σε αριθμό θυμάτων από την πανδημία οι Ηνωμένες Πολιτείες.

Οι ΗΠΑ, με καταγεγραμμένους περίπου 19.600 νεκρούς από την πανδημία του νέου κορονοϊού, ξεπέρασαν σήμερα για πρώτη φορά την Ιταλία σε αριθμό θυμάτων, σύμφωνα με τον απολογισμό του πρακτορείου Reuters, ωστόσο υπάρχουν κάποιες ενδείξεις ότι η πανδημία ενδέχεται να φτάνει στην κορύφωσή της.

Η Ιταλία, με 19.468 νεκρούς βρίσκεται πλέον στη δεύτερη θέση και η Ισπανία στην τρίτη, με 16.353. Ωστόσο ο πληθυσμός των ΗΠΑ είναι πενταπλάσιος εκείνου της Ιταλίας κει επταπλάσιος σε σύγκριση με εκείνον της Ισπανίας.

Τις τελευταίες τέσσερις ημέρες αναφέρονται γύρω στους 2.000 θανάτους καθημερινά στις ΗΠΑ.