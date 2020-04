Κόσμος

Βουλγαρία-κορονοϊός: υποχρεωτική η χρήση της μάσκας

Οι Αρχές επιθυμούν να γενικευθεί έως τις 26 Απριλίου η χρήση μάσκας στους δημόσιους χώρους.

Οι εκκλησίες σήμερα Κυριακή των Βαΐων και κατά τη Μεγάλη Εβδομάδα θα είναι ανοιχτές στη Βουλγαρία.

Ωστόσο η κυβέρνηση καλεί τους πιστούς να παραμείνουν στα σπίτια τους, ενώ οι πολίτες θα είναι υποχρεωμένοι στο εξής να καλύπτουν τη μύτη και το στόμα τους όταν κυκλοφορούν έξω, με βάση διάταγμα που εκδόθηκε το Σάββατο, καθώς η κυβέρνηση φοβάται ότι θα εκτιναχθούν τα κρούσματα του νέου κορoνοϊού λόγω της εορτής του Πάσχα.

Οι Αρχές επιθυμούν να γενικευτεί η χρήση μάσκας μέχρι τις 26 Απριλίου στους δημόσιους χώρους. Ταυτοχρόνως, καλούν τους κατοίκους να βρουν κάποιο άλλο προστατευτικό μέσο αν δεν έχουν τη δυνατότητα να προμηθευτούν μάσκες.

Η Βουλγαρία ήταν μια από τις πρώτες ευρωπαϊκές χώρες που επέβαλαν μέτρα περιορισμού της κυκλοφορίας, από τις 13 Μαρτίου. Έχουν καταγραφεί μέχρι τώρα 661 κρούσματα και 28 θάνατοι. Οι Αρχές εκτιμούν ότι η πανδημία θα φτάσει στην κορύφωσή της μετά το Πάσχα, στα τέλη Απριλίου.

Ο πρωθυπουργός Μπόικο Μπορίσοφ υπογράμμισε ότι δεν προκρίνει τις κυρώσεις, όμως «παρακαλεί τους Βούλγαρους να σεβαστούν τα μέτρα που ήδη παραβλέπονται» στη Σόφια.