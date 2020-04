Υγεία - Περιβάλλον

Αλλεργική ρινίτιδα: ποια τα συμπτώματα και ποια η θεραπεία της;

Γράφει η Ανατολή Παταρίδου, Χειρουργός ΩΡΛ, Επιστ. Συνεργάτις ΥΓΕΙΑ.

Ήρθε η άνοιξη και φέρνει μαζί της διάθεση για βόλτες στη φύση που μετά το χειμώνα μπαίνει πάλι σε φάση ανανέωσης. Όμως η άνοιξη για κάποιους ανθρώπους γύρω μας που είναι αλλεργικοί αποτελεί και μια πολύ δύσκολη εποχή γιατί τους βάζει σε συνεχή πρόκληση με τα αλλεργιογόνα που κυκλοφορούν με πιο συχνό απ' αυτά τη γύρη.



Οι πιο συνηθισμένες ανοιξιάτικες αλλεργίες είναι η αλλεργική ρινίτιδα που μπορεί να συνοδεύεται και από επιπεφυκίτιδα και το αλλεργικό άσθμα.

Συμπτώματα αλλεργικής ρινίτιδας

Τα συμπτώματα που προκαλεί συνήθως η αλλεργική ρινίτιδα είναι:

φτάρνισμα

μπούκωμα στη μύτη

φαγούρα στη μύτη ή στο λαιμό

καταρροή

πονοκέφαλος

βήχας



Διάγνωση αλλεργικής ρινίτιδας

Για να γίνει η διάγνωση της αλλεργικής ρινίτιδας είναι απαραίτητος ένας πλήρης ενδοσκοπικός έλεγχος ώστε να διαπιστωθεί αν υπάρχουν ανατομικές ανωμαλίες όπως ένα στραβό διάφραγμα, υπερτροφικές κάτω κόγχες, πολύποδες στη μύτη ή μεγάλα κρεατάκια στα παιδιά.

Πολύ συχνά χρειάζεται απεικονιστικός έλεγχος είτε με αξονική είτε με μαγνητική τομογραφία για να σταδιοποιηθεί πιο ολοκληρωμένα η νόσος. Σε ασθενείς με άσθμα και αλλεργική ρινίτιδα είναι επιβεβλημένος και αλλεργιολογικός έλεγχος.

Θεραπεία της αλλεργικής ρινίτιδας



Η αγωνία του χρόνιου ασθενούς είναι αν αυτό που έχει, θεραπεύεται ριζικά. Στην περίπτωση της αλλεργικής ρινίτιδας η πρώτη μας επιλογή αφορά την φαρμακευτική αγωγή.Η φαρμακευτική αγωγή έχει νόημα να ξεκινάει πριν από την έναρξη των συμπτωμάτων και περιλαμβάνει πλύσεις με τα ειδικά σπρέι θαλασσινού νερού και τις συσκευές που κυκλοφορούν, τοπική εφαρμογή με κορτιζονούχα σπρέι και χορήγηση αντιϊσταμινικών με σκοπό τον έλεγχο των συμπτωμάτων και την καλύτερη ποιότητα ζωής του ασθενούς.



Η χειρουργική αντιμετώπιση έχει ένδειξη σε ασθενείς με αλλεργική ρινίτιδα που έχουν παράλληλα ανατομικές ανωμαλίες στην κατασκευή της μύτης όπως αναφέραμε καθώς και χρόνια ιγμορίτιδα με υποτροπιάζουσες λοιμώξεις οι οποίες προκαλούν και έξαρση του άσθματος. Σήμερα, η ενδοσκοπική χειρουργική ρινός και παραρρινίων κόλπων μας έχει δώσει τη δυνατότητα με ασφάλεια και απόλυτη ακρίβεια για τον ασθενή να του προσφέρουμε λύση σε αυτό το πρόβλημα και να μπορεί να είναι αποδοτικός και λειτουργικός στην καθημερινότητα του.



Ασθενείς με αλλεργική ρινίτιδα ευάλωτοι λόγω του νέου κορωνοϊού



Μπορεί κάποιος ασθενής να έχει όλα αυτά τα συμπτώματα ή κάποια από αυτά όμως σε κάθε περίπτωση λόγω της πανδημίας του κορωνοϊού που ζούμε αυτή την εποχή ένας αλλεργικός ασθενής είναι πολύ πιο ευάλωτος από τον υπόλοιπο πληθυσμό να αναπτύξει μια λοίμωξη γιατί αναγκάζεται συνέχεια να περιποιείται τη μύτη και το στόμα του, όργανα μέσω των οποίων γίνεται είτε η διασπορά είτε η είσοδος στον οργανισμό.



Είναι πολύ σημαντικό λοιπόν να τονίσουμε ότι η αλλεργία είναι μια χρόνια νόσος και επηρεάζει πάρα πολύ την γενικότερη υγεία και την ποιότητα ζωής του ασθενούς γι' αυτό και πρέπει ο ασθενής όπως σε κάθε χρόνια νόσο να λαμβάνει αγωγή.



Πόσο μάλλον αυτή την περίοδο αυτό καθίσταται ακόμη πιο αναγκαίο και σημαντικό γιατί θα οδηγήσει στον έλεγχο των συμπτωμάτων και στην ηρεμία των βλεννογόνων του ανώτερου αναπνευστικού με αποτέλεσμα τον περιορισμό της νοσηρότητας αυτών των ασθενών.



Είναι πολύ σημαντικό και ωφέλιμο να καταλάβουν οι ασθενείς που έχουν αλλεργική ρινίτιδα ότι αυτό δεν είναι ένα απλό κρύωμα που θα περάσει αλλά είναι μία χρόνια πάθηση και ότι η κατάλληλη θεραπεία τους εξασφαλίζει μια άλλη ποιότητα ζωής. Είναι πολύ απλό να καταλάβουμε ότι όταν πάψει κάνεις να βήχει ή να φταρνίζεται κάθε λίγο ή να φυσάει τη μύτη του κινδυνεύει πολύ λιγότερο από οποιαδήποτε λοίμωξη που κυκλοφορεί καθώς επίσης είναι και πολύ λιγότερο μεταδοτικός.

Χρήσιμες συμβουλές για ασθενείς με αλλεργική ρινίτιδα

Πίνετε άφθονο νερό.

Μην ξεχνάτε να τρώτε κάθε μέρα φρούτα και λαχανικά.

Αφήστε το σπίτι σας να αναπνεύσει, πετάξτε όλα τα περιττά.

Ελαττώστε την συγκέντρωση της σκόνης που αποτελεί τον ύπουλο εχθρό του πλανήτη σήμερα.

Κλείστε ερμητικά το σπίτι σας και το αυτοκίνητο όταν φυσάει.

Μην ξεχνάτε την καθημερινή άσκηση γιατί «νους υγιής εν σώματι υγιή».

