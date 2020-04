Κόσμος

Κορονοϊός: 107.064 θάνατοι στον κόσμο

Ο παγκόσμιος απολογισμός των θυμάτων και των κρουσμάτων όπως καταμετρήθηκαν το τελευταίο 24ώρο.

Στους 107.064 ανέρχονται οι νεκροί από την πανδημία του νέου κορονοϊού σε όλον τον κόσμο, σύμφωνα με την καταμέτρηση του Γαλλικού Πρακτορείου που βασίζεται σε επίσημες πηγές.

Μέχρι τις 22.00 απόψε (ώρα Ελλάδας) τα επιβεβαιωμένα κρούσματα ανέρχονταν στο 1.745.290 σε 193 χώρες και εδάφη. Ο αριθμός αυτός δεν αποτελεί παρά ένα κλάσμα του πραγματικού, αφού πολλές χώρες δεν κάνουν διαγνωστικά τεστ παρά μόνο στους ανθρώπους εκείνους που χρειάζονται νοσηλεία. Από αυτούς τους ασθενείς, τουλάχιστον 344.600 έχουν αναρρώσει.

Τις τελευταίες 24 ώρες αναφέρθηκαν 6.205 νέοι θάνατοι και 81.219 νέα κρούσματα.

Οι ΗΠΑ, όπου ο πρώτος νεκρός από τον SARS-CoV-2 αναφέρθηκε στα τέλη Φεβρουαρίου, είναι η χώρα που έχει πληγεί περισσότερο, τόσο σε ό,τι αφορά τον αριθμό των κρουσμάτων (514.415) όσο και στους θανάτους (19.882). Παράλληλα, 29.347 ασθενείς έχουν ιαθεί.

Οι χώρες με τους περισσότερους θανάτους μέσα στο τελευταίο 24ωρο είναι οι ΗΠΑ (1.880), η Βρετανία (917) και η Γαλλία (635).

Μετά τις ΗΠΑ, οι χώρες που πλήττονται περισσότερο είναι η Ιταλία (19.468 νεκροί, 152.271 κρούσματα), η Ισπανία (16.353 νεκροί, 161.852 κρούσματα), η Γαλλία (13.832 νεκροί, 129.654 κρούσματα) και η Βρετανία (9.875 νεκροί, 78.991 κρούσματα).

Η Κίνα, (εκτός του Χονγκ Κονγκ και του Μακάο) απ’ όπου ξεκίνησε η πανδημία στα τέλη Δεκεμβρίου του 2019, μετρά συνολικά 81.953 κρούσματα (46 νέα μεταξύ Παρασκευής και Σαββάτου) και 3.339 θανάτους (3 νέοι). Οι ασθενείς που ανάρρωσαν ανέρχονται σε 77.525.

Στην Ευρώπη, μέχρι τις 22.00 απόψε (ώρα Ελλάδας), είχαν καταγραφεί 73.948 νεκροί σε σύνολο 898.273 κρουσμάτων, στις ΗΠΑ και τον Καναδά 20.560 νεκροί (537.612 κρούσματα), στην Ασία 4.734 θάνατοι (134.227 κρούσματα), στη Μέση Ανατολή 4.649 θάνατοι (96.597 κρούσματα), στη Λατινική Αμερική και την Καραϊβική 2.381 θάνατοι (57.797 κρούσματα), στην Αφρική 726 θάνατοι (13.297 κρούσματα) και στην Ωκεανία 66 θάνατοι (7.496 κρούσματα).