Κόσμος

Πήγαν στο αεροδρόμιο με γεμάτο πυροβόλο

Text to Speech Your browser does not support the audio element.

Χειροπέδες πέρασαν κατευθείαν στους δύο άνδρες οι στρατιωτικοί αστυνομικοί της Ολλανδίας.

Η στρατιωτική αστυνομία της Ολλανδίας ανακοίνωσε απόψε ότι συνελήφθησαν δύο άνδρες, ο ένας εκ των οποίων μετέφερε ένα γεμάτο πυροβόλο όπλο, τη στιγμή που έβγαιναν από το τρένο στο αεροδρόμιο του Σίπχολ.

Στην ανακοίνωσή της, η Marechausse αναφέρει ότι είχε στείλει μια ειδική ομάδα για να προβεί σε συλλήψεις αφού έλαβε μια πληροφορία, μέσω του τηλεφωνικού αριθμού που χρησιμοποιείται για επείγοντα περιστατικά, ότι κάποιος γέμιζε ένα όπλο μέσα στο τρένο.

«Ο άνδρας που είχε στην κατοχή του το όπλο και ο συνταξιδιώτης του κρατούνται για ανάκριση», πρόσθεσε.