Τζέφρι Πάιατ: Όλοι μαζί, ενωμένοι, θα αντιμετωπίσουμε αυτή την κρίση

Μήνυμα του Αμερικανού πρέσβη προς τα μέλη και την κοινότητα του Ελληνο-Αμερικανικού Εμπορικού Επιμελητηρίου

Αισιόδοξος ότι όλοι μαζί ενωμένοι θα αντιμετωπίσουμε αυτή την κρίση, δήλωσε ο πρέσβης των ΗΠΑ στην Ελλάδα Τζέφρι Πάιατ, στο μήνυμά του, προς τα μέλη και την κοινότητα του Ελληνο-Αμερικανικού Εμπορικού Επιμελητηρίου με αφορμή τις ημέρες του Πάσχα.

Ο πρέσβης των ΗΠΑ στην Ελλάδα στο μήνυμά του έκανε εκτενή αναφορά στην πανδημία του COVID-19 που βιώνει ο πλανήτης ενώ επισήμανε ό,τι προτεραιότητα της Πρεσβείας μετά το τέλος αυτής της κρίσης είναι να στηρίξει δυναμικά τις επενδύσεις και την οικονομική ανάπτυξη στη χώρα μας.

Παράλληλα συνεχάρη τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη και την κυβέρνηση του για τα άμεσα και αποτελεσματικά μέτρα που έχουν λάβει για την αντιμετώπιση του COVID-19, τα οποία έχουν ως αποτέλεσμα τον περιορισμό της διασποράς του ιού, και κατά συνέπεια τη θνησιμότητα στην Ελλάδα.

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε ο κύριος Πάιατ και στις εταιρείες – μέλη του Ελληνο-Αμερικανικού Εμπορικού Επιμελητηρίου δηλώνοντας εντυπωσιασμένος από την άμεση ανταπόκριση τους στο να προσφέρουν τεχνολογία αιχμής, τα απαραίτητα τεχνικά και υλικά μέσα αλλά και ιατρικό εξοπλισμό πανελλαδικά, στην προσπάθεια καταπολέμησης του COVID-19. Επίσης, αναφέρθηκε στη συμβολή των ΗΠΑ στην αντιμετώπιση της κρίσης, υπογραμμίζοντας τις ισχυρές σχέσεις μεταξύ Ελλάδας - ΗΠΑ.

Κλείνοντας το μήνυμά του συνεχάρη το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης για το γεγονός ότι αντιμετώπισαν από την πρώτη στιγμή την κρίση αυτή ως ένα εφαλτήριο για τη μετάβαση στην ψηφιακή εποχή μέσα από την άμεση και μεθοδική ενεργοποίηση διαδικασιών διευκόλυνσης των πολιτών.