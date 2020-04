Κόσμος

Κορονοϊός: πρώτη χώρα σε θανάτους στον κόσμο έγιναν οι ΗΠΑ

Τι μελετά ο Τραμπ για την οικονομία και την προσπάθεια «επιστροφής στην κανονικότητα».

Οι ΗΠΑ κατέγραψαν χθες 1.920 νέους θανάτους από τον νέο κορονοϊό στη διάρκεια του τελευταίου 24ωρου, μία ελαφρά κάμψη σε σχέση με την προηγούμενη ημέρα, σύμφωνα με τον νεώτερο απολογισμό του Παν/μιου Johns Hopkins.

Οι ΗΠΑ ξεπέρασαν χθες την Ιταλία ως η χώρα με τον υψηλότερα αριθμό θανάτων λόγω του κορονοϊού, καταγράφοντας πάνω από 20.000 νεκρούς από τότε που ξέσπασε η πανδημία, σύμφωνα με τον απολογισμό του πανεπιστημίου Τζονς Χόπκινς.

Το αρνητικό αυτό ορόσημο καταγράφεται την ώρα που ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ μελετά το πότε θα μπορέσει η χώρα, που έχει ανακοινώσει πάνω από μισό εκατομμύριο κρούσματα, να αρχίσει να βλέπει μια επιστροφή στην κανονικότητα.

Ειδικοί σε θέματα δημόσιας υγείας έχουν προειδοποιήσει ότι ο αριθμός των νεκρών στις ΗΠΑ μπορεί να ξεπεράσει τους 200,000 το καλοκαίρι όταν αρθούν με τη λήξη τους στα τέλη του μήνα οι άνευ προηγουμένου περιορισμοί που κρατούν κλειστές τις επιχειρήσεις και τους περισσότερους Αμερικανούς στα σπίτια τους.

Σε κάθε περίπτωση, ο Τραμπ έχει πει ότι θέλει η χώρα να επιστρέψει στους κανονικούς της ρυθμούς το συντομότερο δυνατόν και ότι τα μέτρα που έχουν στόχο να ανακοπεί η εξάπλωση της COVID-19 έχουν το δικό τους τίμημα σε ό,τι αφορά την οικονομία και τη δημόσια υγεία.

Μιλώντας τηλεφωνικά στο Fox News χθες βράδυ (τοπική ώρα), ο Τραμπ είπε ότι θα λάβει μια απόφαση «σχετικά σύντομα», με βάση τις συμβουλές από «πολλούς πολύ έξυπνους ανθρώπους, πολλούς επαγγελματίες, γιατρούς και ανώτατα στελέχη επιχειρήσεων». Δήλωσε επίσης ότι ρόλο θα παίξει και το «ένστικτο». «Ο κόσμος θέλει να επιστρέψει, θέλει να γυρίσει στη δουλειά του. Πρέπει να επαναφέρουμε τη χώρα μας», δήλωσε.

Ο σύμβουλος του Τραμπ σε θέματα εμπορίου Πίτερ Ναβάρο δήλωσε στο Fox News ότι οι επαγγελματίες υγείας που έχουν την άποψη πως ο μόνος τρόπος για να ελαχιστοποιηθούν οι απώλειες σε ανθρώπινες ζωές είναι να ‘κλείσει’ η οικονομία και η κοινωνία έως ότου ο ιός «ηττηθεί» είναι «κατά το ήμισυ σωστοί».

Ο ίδιος δήλωσε ότι «αυτό θα ελαχιστοποιήσει τους θανάτους από τον ιό άμεσα» αλλά πρόσθεσε ότι τα σοκ στην οικονομία επίσης σκοτώνουν ανθρώπους μέσω μεγαλύτερων ποσοστών κατάθλιψης και αυτοκτονιών καθώς και χρήσης ναρκωτικών. «Άρα αυτή η πολύ δύσκολη απόφαση που πρόκειται να λάβει ο πρόεδρος θα πρέπει να βρει την ισορροπία και να ανακαλύψει ποια πορεία προκαλεί μεγαλύτερη ζημιά».