Παράξενα

Ο Ασάνζ έγινε πατέρας δύο φορές όσο ήταν “έγκλειστος” στην Πρεσβεία του Ισημερινού

Text to Speech Your browser does not support the audio element.

Ποια είναι η μητέρα των παιδιών και γιατί αποκαλύπτεται τώρα η ύπαρξη τους.

Ο ιδρυτής του αποκαλυπτικού ιστότοπου WikiLeaks Αυστραλός Τζούλιαν Ασάνζ απέκτησε δύο παιδιά με μία από τους συνηγόρους του όταν είχε καταφύγει στην πρεσβεία του Ισημερινού στο Λονδίνο τα προηγούμενα χρόνια, αποκαλύπτει ο ίδιος σε συνέντευξή του στο σημερινό φύλλο της Mail on Sunday.

Ο Ασάνζ, τον οποίον οι ΗΠΑ θέλουν να δικάσουν για κατασκοπεία, είναι ο πατέρας δύο αγοριών, δύο κι ενός ετών, που απέκτησε με την 37χρονη δικηγόρο Στέλα Μόρις, νοτιοαφρικανικής καταγωγής.

Η κυριακάτικη δημοσιεύει στην ιστοσελίδα της φωτογραφίες του Ασάνζ με τα παιδιά του και φιλοξενεί συνέντευξη της Μόρις , η οποία διηγείται πώς "ερωτεύθηκε" τον Ασάνζ πριν πέντε χρόνια (2015), με το πρώτο παιδί να γεννιέται έναν χρόνο αργότερα, ενώ πρόσθεσε πως το ζευγάρι σχεδίαζε να παντρευθεί.

Ο Ασάνζ είχε παρακολουθήσει τη γέννηση των δύο παιδιών του στο Λονδίνο μέσω βιντεοσύνδεσης και να δει από κοντά τον μεγάλο, όταν τον είχαν φέρει στην πρεσβεία, προσθέτει η εφημερίδα. Τα δύο παιδιά έχουν βρετανική υπηκοότητα, τονίζει η ίδια πηγή και επισκέφθηκαν τον πατέρα τους στη φυλακή.

Η δικηγόρος αποφάσισε να αποκαλύψει την ύπαρξη των δύο παιδιών, του Γκάμπριελ και του Μαξ, διότι "φοβάται πως η ζωή του Ασάνζ διατρέχει κίνδυνο εάν παραμείνει στις φυλακές του Μπέλμαρς" στο Λονδίνο, όπου κρατείται σήμερα, λόγω της πανδημίας του κορονοϊού.

Στα τελη Μαρτίου, η βρετανική δικαιοσύνη είχε αρνηθεί να αποφυλακίσει υπό όρους τον 48χρονο Ασάνζ, που εξέφραζε φόβους για την υγεία του λόγω κορονοϊού, διότι συντρέχουν "σοβαροί λόγοι να πιστεύει" πως θα μπορούσε να μην προσέλθει σε μελλοντικές κλητεύσεις του.

Στο Twitter, η WikiLeaks σημειώνει πως η σύντροφος του Ασάνζ, "μητέρα των δύο παιδιών του εκλιπαρεί τη βρετανική κυβέρνηση να τον απελευθερώσει, όπως κι εάλλους ευάλωτους κρατούμενους, την ώρα που ο κορονοϊός σαρώνει τις φυλακές".?