Κόσμος

Τζόνσον: στους γιατρούς χρωστάω την ζωή μου

Text to Speech Your browser does not support the audio element.

Το ευχαριστήριο του Βρετανού Πρωθυπουργού, λίγες ώρες μετά το εξιτήριο από την ΜΕΘ. Πότε θα επιστρέψει στα καθήκοντα του.

Ο Βρετανός πρωθυπουργός Μπόρις Τζόνσον ευχαρίστησε το προσωπικό του νοσοκομείου St Thomas στο Λονδίνο, όπου νοσηλεύεται, για τη φροντίδα που του παρέχουν ενώ αναρρώνει από την Covid-19.

«Δεν έχω λόγια να τους ευχαριστήσω. Τους χρωστάω τη ζωή μου», ανέφερε ο Τζόνσον σε σύντομη ανακοίνωση που εκδόθηκε αργά χθες. Ο 55χρονος πολιτικός εισήχθη στο νοσοκομείο την περασμένη Κυριακή με υψηλό πυρετό και πέρασε τρεις ημέρες σε μονάδα εντατικής θεραπείας καθώς η κατάσταση της υγείας του επιδεινώθηκε.

Την Πέμπτη μεταφέρθηκε και πάλι σε θάλαμο νοσηλείας. Παραμένει άγνωστο το πότε θα μπορέσει να επιστρέψει στα καθήκοντά του.

Σύμφωνα με τo βρετανικό Press Association, ο Τζόνσον έχει μαζί του ένα τάμπλετ για να βλέπει ταινίες όπως ο «Άρχοντας των Δαχτυλιδιών» ενώ του αρέσει να λύνει σουντόκου. Κατά τη νοσηλεία του έχει λάβει χιλιάδες κάρτες με ευχές για γρήγορη ανάρρωση και καθημερινές επιστολές από τη μνηστή του Κάρι Σίμοντς.