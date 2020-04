Υγεία - Περιβάλλον

Κορονοϊός: ο παγκόσμιος χάρτης και η θέση της Ελλάδας

Text to Speech Your browser does not support the audio element.

Πόσο χαμηλά βρίσκεται σε σχέση με τον αριθμό των κρουσμάτων και των θανάτων, βάσει του πληθυσμού. Ποιες προβλέψεις κάνει αμερικανικό Ινσιτούτο.

Υποχωρεί συνεχώς -συνεπώς βελτιώνεται- η συγκριτική θέση της Ελλάδας στην παγκόσμια κατάταξη κρουσμάτων και θανάτων Covid-19 τόσο σε απόλυτους αριθμούς, όσο και αν ληφθεί υπόψη ο πληθυσμός κάθε χώρας (κρούσματα και θάνατοι ανά εκατομμύριο κατοίκων).

Η χώρα μας βρίσκεται πλέον -με 2.081 επιβεβαιωμένα κρούσματα έως τις 11 Απριλίου- στην 52η θέση παγκοσμίως σε συνολικό αριθμό διαγνωσμένων κρουσμάτων, έναντι της 43ης που βρισκόταν πριν μία εβδομάδα. Είναι επίσης 17η στην Ευρωπαϊκή Ένωση, όπως και την προηγούμενη Κυριακή.

Με περίπου 200 επιβεβαιωμένα κρούσματα ανά ένα εκατομμύριο πληθυσμού (έναντι 161 την προηγούμενη εβδομάδα), η Ελλάδα έχει μια αναλογία που την τοποθετεί χαμηλά, στην 81η θέση παγκοσμίως, έναντι της 75ης θέσης την προηγούμενη Κυριακή και της 66ης την προπροηγούμενη. Βρίσκεται επίσης -όπως πριν επτά μέρες- στην 23η θέση μεταξύ των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ο παγκόσμιος μέσος όρος κρουσμάτων ανά εκατομμύριο πληθυσμού είναι περίπου 228, συνεπώς η Ελλάδα βρίσκεται κάτω από το διεθνή μέσο όρο, ενώ την προηγούμενη εβδομάδα βρισκόταν λίγο πάνω από αυτόν.

Η χώρα μας -με 93 θανάτους- βρίσκεται πια στην 39η θέση παγκοσμίως σε απόλυτο αριθμό των θυμάτων της νόσου, από την 33η θέση πριν μία εβδομάδα και την 28η θέση πριν δύο εβδομάδες. Είναι επίσης 15η στην Ευρωπαϊκή Ένωση (από 14η πριν επτά μέρες).

Σε σχέση με τον πληθυσμό της, η Ελλάδα έχει μέχρι στιγμής περίπου εννέα θανάτους ανά εκατομμύριο πληθυσμού (από επτά την προηγούμενη Κυριακή), γεγονός που την τοποθετεί στην 49η θέση διεθνώς (από 38η θέση πριν επτά μέρες) και στην 18η στην Ευρωπαϊκή Ένωση (από 17η). Ο παγκόσμιος μέσος όρος είναι περίπου 14 θάνατοι ανά εκατομμύριο κατοίκων, συνεπώς η χώρα μας βρίσκεται αρκετά κάτω από το διεθνή μέσο όρο.

Ακόμη, έχοντας 75 ασθενείς διασωληνωμένους σε σοβαρή-κρίσιμη κατάσταση (έναντι 92 πριν επτά μέρες), η Ελλάδα είναι πλέον 38η διεθνώς σε αριθμό σοβαρών περιστατικών (ήταν 26ή πριν επτά μέρες και 20ή πριν 14 μέρες) και 16η στην Ευρωπαϊκή Ένωση (από 13η την προηγούμενη εβδομάδα).

Η χώρα μας είναι εξάλλου στην 48η θέση παγκοσμίως (έναντι της 57ης πριν επτά μέρες), όσον αφορά τον αριθμό των ασθενών με Covid-19 που έχουν αναρρώσει πλήρως (269 έως τώρα), ενώ είναι 15η στην ΕΕ.

Όσον αφορά τον αριθμό των τεστ που κάθε χώρα έχει πραγματοποιήσει, η Ελλάδα με 37.344 τεστ βρίσκεται στην 53ή θέση παγκοσμίως (από 50ή την προηγούμενη εβδομάδα). Εξάλλου, με αναλογία 3.583 τεστ ανά εκατομμύριο πληθυσμού, βρίσκεται στην 66η θέση διεθνώς (από 57η).

Τα συνολικά επιβεβαιωμένα κρούσματα στις 12 Απριλίου παγκοσμίως είχαν ξεπεράσει τα 1,78 εκατομμύρια. Οι θάνατοι είχαν ξεπεράσει τους 108.800, ενώ σχεδόν 404.000 ασθενείς έχουν αναρρώσει πλήρως.

Την πρώτη πεντάδα σε επιβεβαιωμένα κρούσματα απαρτίζουν οι ΗΠΑ (532.879), η Ισπανία (163.027), η Ιταλία (152.271), η Γαλλία (129.654) και η Γερμανία (125.452).

Οι πέντε πρώτες χώρες σε αριθμό θανάτων είναι οι ΗΠΑ (20.577), η Ιταλία (19.468), η Ισπανία (16.606), η Γαλλία (13.832) και η Βρετανία (9.875).

Το προγνωστικό μοντέλο Ινστιτούτου των ΗΠΑ

Η κορύφωση των ημερήσιων θανάτων στην Ελλάδα από τη νόσο Covid-19 θα εμφανίσει μια σταδιακή -αν και όχι μεγάλη σε απόλυτους αριθμούς- αύξηση των ημερήσιων θανάτων, με την κορύφωση να φτάνει στις 21 Απριλίου, όταν προβλέπονται 13 θάνατοι, ενώ στη συνέχεια προβλέπεται μια βαθμιαία μείωση μέχρι την τελευταία εβδομάδα του Μαΐου.

Αυτό θεωρεί πιθανό το μοντέλο πρόγνωσης του Ινστιτούτου ΙΗΜΕ (Institute of Health Metrics and Evaluation) του Πανεπιστημίου Ουάσιγκτον στο Σιάτλ, ενός από τα σημαντικότερα κέντρα μελέτης και ανάλυσης στατιστικών της υγείας παγκοσμίως. Με βάση την τελευταία ανανέωση του με ελληνικά δεδομένα στις 10 Απριλίου, το μοντέλο προβλέπει ότι έως το τέλος του Μαΐου οι συνολικοί θάνατοι θα έχουν φθάσει τους 400. Ο αριθμός 400 θεωρείται μια μέση πρόβλεψη, με το εύρος της πιθανής τιμής να κυμαίνεται από 264 έως 635 θύματα.

Ως πιθανότερη ημερομηνία που τα νοσοκομεία της Ελλάδας θα δεχθούν την κορύφωση της πίεσης τους από περιστατικά Covid-19 θεωρείται η 20ή Απριλίου. Προβλέπεται ότι στην κορύφωση θα χρειασθούν έως 107 κλίνες μονάδων εντατικής θεραπείας για νοσηλεία ασθενών με τη νόσο και συνολικά 424 νοσοκομειακές κλίνες για τα λιγότερο σοβαρά περιστατικά. Με βάση αυτή την εκτίμηση, το Ινστιτούτο προβλέπει ότι δεν θα υπάρξει έλλειψη σε κλίνες ΜΕΘ στην Ελλάδα ακόμη και στην κορύφωση της κρίσης.

Οι ανωτέρω προβλέψεις, σύμφωνα με το ΙΗΜΕ, βασίζονται στην εκτίμηση ότι τα μέτρα κοινωνικής αποστασιοποίησης θα διατηρηθούν στη χώρα μας έως τον Μάιο.?

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ