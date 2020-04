Οικονομία

Κυριακή των Βαΐων: Ανοικτά τα καταστήματα τροφίμων

Text to Speech Your browser does not support the audio element.

Μέχρι τι ώρα θα είναι ανοικτά σήμερα τα καταστήματα τροφίμων. Το ωράριο λειτουργίας την Μεγάλη Εβδομάδα.

Ανοικτά είναι σήμερα Κυριακή των Βαΐων, τα καταστήματα λιανικής πώλησης τροφίμων, από τις 10:00 το πρωί μέχρι τις 8:00 το βράδυ.

Τα καταστήματα την Μεγάλη Εβδομάδα, θα λειτουργούν από τις 7 το πρωί έως τις 9 το βράδυ, από την Μεγάλη Δευτέρα έως την Μεγάλη Παρασκευή, ενώ το Μεγάλο Σάββατο θα ανοίξουν στις 7 το πρωί αλλά θα κλείσουν μία ώρα νωρίτερα, στις 8 το βράδυ.

Το ειδικό ωράριο λειτουργίας για τη φετινή εορταστική περίοδο, προσαρμόστηκε με απόφαση του υπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Άδωνη Γεωργιάδη, ο οποίος έχει διευκρινίσει πως η συγκεκριμένη υπουργική απόφαση μπορεί να τροποποιηθεί ή και να ανακληθεί με νεότερη, εφόσον κριθεί αναγκαίο, «λαμβάνοντας υπόψη τις εκάστοτε επικρατούσες συνθήκες της αγοράς».

Η παρέκκλιση των επιχειρήσεων από τα προβλεπόμενα, επισύρει την επιβολή των ποινικών κυρώσεων και την επιβολή προστίμου ύψους από 1.000 ευρώ έως 100.000 ευρώ, ανά περίπτωση, ανάλογα με τη βαρύτητα της παράβασης.