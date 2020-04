Αθλητικά

Τα ρεκόρ που κυνηγάει ο Κλοπ στην Λίβερπουλ

Ο τεχνικός της Λίβερπουλ έχει βάλει στόχο να ξεπεράσει μερικά από τα σπουδαία κατορθώματα συναδέλφων του.

Με τη Λίβερπουλ να είναι έτοιμη να πανηγυρίσει την κατάκτηση του τίτλου στην Premier League, για πρώτη φορά μετά από 30 χρόνια – εκτός κι αν στη διοργανώτρια αρχή αποφασίσουν εν τέλει να «διαγράψουν» τη σεζόν – ασφαλώς και μεγάλο μερίδιο «ευθύνης» ανήκει στον Γιούργκεν Κλοπ.

Από το 2015, όταν διαδέχθηκε τον Μπρένταν Ρότζερς, ο Κλοπ κατέκτησε το Champions League, το Ευρωπαϊκό Super Cup και το Παγκόσμιο Κύπελλο Συλλόγων (Club World Cup), ενώ έφτασε σε έναν ακόμη τελικό Champions League, έναν τελικό Europa League κι έναν League Cup. Η απονομή του τίτλου του πρωταθλητή θα βάλει τον Γερμανό ανάμεσα στους θρύλους του «Άνφιλντ».

Μετά από 4,5 χρόνια στην τεχνική ηγεσία των «κόκκινων», το ποσοστό νικών του Κλοπ είναι στο 60,5%! Ο πρώην προπονητής της Ντόρτμουντ έχει οδηγήσει τη Λίβερπουλ σε 256 αγώνες σε όλες τις διοργανώσεις, κερδίζοντας 155 εξ αυτών – επίδοση που τον φέρνει στην τέταρτη θέση των πιο πετυχημένων τεχνικών! Βέβαια, ο Ρόμπεν Μπένετ κάθισε στον πάγκο μόνο σε τέσσερα ματς οπότε το 75% σε νίκες δεν... προσμετρείται ενώ αντίστοιχα ο Τζον ΜακΚένα, με ποσοστό επιτυχιών 69,4% ήταν τεχνικός της Λίβερπουλ σε 36 αγώνες.

Ο απολογισμός των 155 νικών του Κλοπ είναι ο έβδομος μεγαλύτερος, μόλις τρεις πίσω από τον Ζεράρ Ουγιέ, παρά το γεγονός πως ο Γάλλος βρέθηκε στον πάγκο σε 51 περισσότερα ματς από τον Γερμανό. Βέβαια, ο Κλοπ έχει ακόμη δρόμο για να «πιάσει» τον θρυλικό Μπιλ Σάνκλι, ο οποίος γνώριζε για 15 χρόνια την αποθέωση στο «Κοπ», πετυχαίνοντας 407 νίκες σε 783 αναμετρήσεις (ποσοστό 52%). Αναφορικά με προπονητές που οδήγησαν τους «κόκκινων» σε περισσότερα από 50 αγώνες, ο Κλοπ βρίσκεται πίσω μόνο από τον Σερ Κένι Νταλγκλίς που, στην πρώτη του θητεία, σε 307 ματς πανηγύρισε 187 επιτυχίες (ποσοστό 69,9%)!

Σε ό,τι έχει να κάνει με κατακτήσεις τροπαίων, ο Μπομπ Πέισλι, κατά την εννεαετή θητεία του στο «Άνφιλντ» σήκωσε... 14 κούπες – συμπεριλαμβανομένων των έξι Πρωταθλημάτων και των τριών Κυπέλλων Πρωταθλητριών. Για την ακρίβεια, τα έξι πρωταθλήματα φέρνουν τον Πέισλι πρώτο στη σχετική λίστα των προπονητών της Λίβερπουλ.

Με τον Σάνκλι οι «κόκκινων» κατάκτησαν τρία Πρωταθλήματα και δύο Κύπελλα Αγγλίας, αλλά και ένα UEFA Cup. Επιπλέον, αναδείχθηκαν πρωταθλητές της Β’ κατηγορίας το 1962. Ο Νταλγκλίς κατέκτησε πέντε τρόπαια στην εξαετή θητεία του, συμπεριλαμβανομένου ενός Κυπέλλου κι ενός Πρωταθλήματος το 1986, ενώ στα πέντε σταμάτησε και ο Ουγιέ – δύο Λιγκ Καπ, ένα Κύπελλο, το UEFA Cup και το Ευρωπαϊκό Super Cup.

Ο Κλοπ αυτή τη στιγμή έχει τρία τρόπαια – όσα κι ο Τζο Φάγκαν – και σε ενδεχόμενη απονομή της Premier League, θα ανέβει στα τέσσερα.

