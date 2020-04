Υγεία - Περιβάλλον

Κορονοϊός: Πλησιάζουν τους 100 οι νεκροί στην Ελλάδα

Ακόμα τρεις άνθρωποι έχασαν την μάχη με τον φονικό ιό στην χώρα. Ποιος είναι ο συνολικός αριθμός των κρουσμάτων. Η θέση της Ελλάδας στον παγκόσμιο χάρτη.

Μεγαλώνει η λίστα των θυμάτων στην χώρα, καθώς ακόμα τρία άτομα έχασαν την μάχη με τον κορονοϊό τις τελευταίες ώρες.

Συγκεκριμένα, αργά το βράδυ του Σαββάτου πέθανε ένας 60χρονος που νοσηλευόταν στη ΜΕΘ του ΑΧΕΠΑ και δύο ακόμα άνδρες ηλικίας 60 και 61 ετών που νοσηλεύονταν στο νοσοκομείο «Σωτηρία».

Πλέον, ο αριθμός των νεκρών στην χώρα ανέρχεται σε 96, ενώ σύμφωνα με την τελευταία ενημέρωση χθες από τον εκπρόσωπο του Υπουργείου Υγείας για τον κορονοϊό, Σωτήρη Τσιόδρα, το σύνολο των κρουσμάτων στη χώρα μας ανέρχονται στα 2081 εκ των οποίων το 56,8% αφορά άνδρες. Από τα κρούσματα τα 535 σχετίζονται με ταξιδιώτες και 796 με άλλο επιβεβαιωμένο κρούσμα. Ο αριθμός των διασωληνωμένων ασθενών φθάνει τους 75 με μέσο όρο ηλικίας τα 67 έτη. Από τους διασωληνωμένους, 15 είναι γυναίκες και οι υπόλοιποι άνδρες.

Εν τω μεταξύ, υποχωρεί συνεχώς -συνεπώς βελτιώνεται- η συγκριτική θέση της Ελλάδας στην παγκόσμια κατάταξη κρουσμάτων και θανάτων Covid-19 τόσο σε απόλυτους αριθμούς, όσο και αν ληφθεί υπόψη ο πληθυσμός κάθε χώρας (κρούσματα και θάνατοι ανά εκατομμύριο κατοίκων).

Η χώρα μας βρίσκεται πλέον -με 2.081 επιβεβαιωμένα κρούσματα έως τις 11 Απριλίου- στην 52η θέση παγκοσμίως σε συνολικό αριθμό διαγνωσμένων κρουσμάτων, έναντι της 43ης που βρισκόταν πριν μία εβδομάδα. Είναι επίσης 17η στην Ευρωπαϊκή Ένωση, όπως και την προηγούμενη Κυριακή.