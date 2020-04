Κοινωνία

Αποζημίωση σε κατόχους κάρτας για τα Μέσα Μεταφοράς

Πως και πότε θα δοθεί, σύμφωνα με τον Κώστα Καραμανλή, λόγω των περιορισμών στις μετακινήσεις των πολιτών.

Όλοι οι χρήστες μέσων μαζικής μεταφοράς που είχαν προπληρώσει κάρτες τις οποίες δεν χρησιμοποίησαν λόγω των μέτρων περιορισμού των μετακινήσεων, θα έχουν το δικαίωμα να λάβουν αντίστοιχες πιστώσεις μετά το πέρας των μέτρων για την πανδημία όπως ανακοίνωσε ο υπουργός Υποδομών και Μεταφορών Κώστας Καραμανλής σε συνέντευξή του στον ΣΚΑΙ.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με όσα ανέφερε ο υπουργός, όλοι οι κάτοχοι μηνιαίων, 3μηνιαίων, 6μηνιαίων και ετήσιων καρτών, μετά τη λήξη των μέτρων περιορισμού των μετακινήσεων θα δικαιούνται πίστωση ίσης αξίας. Το δικαίωμά τους αυτό θα ενεργοποιηθεί με την αγορά νέας κάρτας. Παράδειγμα: Πολίτης έχει αγοράσει μια ετήσια κάρτα που στοιχίζει 330 ευρώ, άρα για κάθε μέρα απεριόριστης μετακίνησης πλήρωσε 0,90 ευρώ. Ας υποθέσουμε ότι οι περιορισμοί κράτησαν 70 μέρες. Όταν η κάρτα του λήξει και προχωρήσει σε νέα αγορά ετήσιας κάρτας, θα του γίνει πίστωση 0,90x70=63 ευρώ.

Με ανάλογο τρόπο θα γίνουν οι υπολογισμοί για όλες τις κάρτες, με βάση τη διάρκειά τους και τις ήμερες που τις επηρέασε η κρίση, και θα δοθεί η ανάλογη πίστωση για την αγορά της επόμενης κάρτας, ευθύς αμέσως από την έξοδο από τους περιορισμούς. Η πίστωση θα μπορεί να χρησιμοποιείται είτε για την αγορά κάρτας ίδιου τύπου είτε για την αγορά ετήσιας κάρτας.

Επιπλέον, για τις αγορές ετήσιων καρτών, μετά τη λήξη των μέτρων περιορισμού της κυκλοφορίας και έως το τέλος του 2020, αποφασίστηκε να δοθεί και επιπλέον έκπτωση 10%. Η έκπτωση αυτή θα αφορά όλους τους χρήστες -και τους νέους- και θα μπορεί να συνδυαστεί με την πίστωση. Έτσι, ο πολίτης του παραπάνω παραδείγματος, εκτός από την πίστωση 63 ευρώ, δικαιούται και έκπτωση 10% επί της αξίας της ετήσιας κάρτας, δηλαδή άλλα 33 ευρώ. Συνεπώς η νέα ετήσια κάρτα θα του στοιχίσει 330-63-33=234 ευρώ.

Περισσότερες λεπτομέρειες θα ανακοινωθούν από το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών και τον ΟΑΣΑ το επόμενο διάστημα.

Με τα μέτρα αυτά στηρίζονται οι χρήστες των μέσων μαζικής μεταφοράς, σε μια δύσκολη για όλους περίοδο, αλλά, και ο ΟΑΣΑ, ο οποίος ενώ τον Ιανουάριο και τον Φεβρουάριο είχε επιτύχει έσοδα 10% μεγαλύτερα από πέρσι, αυτή τη στιγμή υφίσταται και αυτός τις βαρύτατες συνέπειες της κρίσης, επισήμανε ο υπουργός Υποδομών & Μεταφορών Κώστας Καραμανλής και τόνισε:

«Μέχρι την άρση των μέτρων και τη χορήγηση των πιστώσεων και των εκπτώσεων, βέβαια, το μήνυμα παραμένει το ίδιο για όλους: Μένουμε σπίτι, δεν κάνουμε άσκοπες μετακινήσεις, συνεχίζουμε την προσπάθεια που όλοι μαζί έχουμε ξεκινήσει».