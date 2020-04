Πολιτική

Κυριακή των Βαΐων με υπερπτήσεις από τουρκικά μαχητικά

Ξεπερνούν κι άλλο τα όρια οι Τούρκοι, με μπαραζ προκλήσεων πάνω από νησιά του Αιγαίου.

Νέο μπαράζ απο υπερπτήσεις κάνουν τουρκικά μαχητικά πάνω απο νησιά του Αιγαίου, την Κυριακή των Βαΐων, τραβώντας κι άλλο το σχοινί των προκλήσεων, ανήμερα μιας σημαντικής για τους Ορθόδοξους Χριστιανούς ημέρα, κατά την οποία ξεκινά η περίοδος της Μεγάλης Εβδομάδας

Ζεύγος τουρκικών αεροσκαφών F-16 πραγματοποίησε υπερπτησεις κατά σειρά:

από 10:14 έως 10:18 πάνω από την Λέσβο, στα 13.000 πόδια,

στις 10:24 πάνω απο τις βόρειες ακτές της Χίου, στα 6.000 πόδια,

στις 10:29 πάνω απο την Παναγιά, στα 26.000 πόδια,

στις 10:30 πάνω απο τις Οινούσσες, στα 26.000 πόδια και

στις 10:31 πάνω απο την Παναγία, στα 26.000 πόδια.

το Σάββατο του Λαζάρου, οπότε τουρκικά μαχητικά πάλι "έκοβαν βόλτες' πάνω απο ελληνικά νησιά. Ο χροός των υπετπήρσεων ξεκίνησε απο