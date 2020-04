Πολιτική

Θεοδωρικάκος: Από Μάιο το πρόγραμμα κοινωφελούς εργασίας για 36000 άνεργους

Ποιοι θα μπορούν να ενταχθούν στο πρόγραμμα. Όσοι επιλεγούν θα περάσουν από κατάρτιση.

Τον επόμενο μήνα ξεκινά η εφαρμογή του προγράμματος κοινωφελούς εργασίας για 36.000 ανέργους σε δήμους, περιφέρειες, Κέντρα Κοινωνικής Πρόνοιας και άλλες υπηρεσίες, ανέφερε ο υπουργός Εσωτερικών, Τάκης Θεοδωρικάκος, σε συνέντευξή του στον ΣΚΑΪ.

Όπως εξήγησε, στο πρόγραμμα θα μπορούν να ενταχθούν άνεργοι, μακροχρόνια άνεργοι και όσοι έχουν μονογονεϊκές οικογένειες. Όσοι επιλεγούν θα περάσουν από κατάρτιση που θα πιστοποιεί τις νέες τους γνώσεις και θα απασχοληθούν για 8 μήνες σε δήμους και περιφέρειες. Η διαδικασία θα γίνει ηλεκτρονικά και υπό την εποπτεία του ΑΣΕΠ.

Στην ίδια συνέντευξη, ο υπουργός Εσωτερικών απηύθυνε έκκληση σε όλους τους Έλληνες να μη παρασυρθούν από τον καλό καιρό και να μείνουν σπίτι «για να μη χάσουμε όσα με κόπο κερδίσαμε μέχρι σήμερα»

Ανέφερε ότι έχει ζητήσει από την ΚΕΔΕ να εντείνουν οι δήμοι, μέσω της δημοτικής αστυνομίας, τους ελέγχους και την επιτήρηση, επισημαίνοντας ότι η Μεγάλη Εβδομάδα και οι αναστάσιμες μέρες θα είναι καθοριστικές για τη μάχη που δίνουμε ενάντια στον κορονοϊό. «Δεν πρέπει την απερισκεψία των λίγων να την πληρώσει το σύνολο. Να τηρήσουμε με ευλάβεια τα μέτρα. Ξέρω ότι υπάρχει κόπωση. Συνιστώ υπομονή. Μη χάσουμε όσα κερδίσαμε με κόπο μέχρι σήμερα», είπε ο υπουργός, θυμίζοντας ότι μέσα σε αυτή τη λαίλαπα η Ελλάδα έχει καταφέρει να σταθεί όρθια.

Ερωτηθείς για τις πληροφορίες ότι ο Ερντογάν επιχειρεί να μετακινήσει παράνομους μετανάστες που νοσούν από κορονοϊό στην Ελλάδα και αν η χώρα μας θα αντέξει και πάλι όπως άντεξε στην Καστανιά, ο κ. Θεοδωρικάκος τόνισε: «Αποδείχθηκε ότι η Ελλάδα έχει απόλυτη ετοιμότητα και εγρήγορση. Και στις Ένοπλες Δυνάμεις και στην Ελληνική Αστυνομία και στο Λιμενικό τα πράγματα είναι σε απόλυτη ετοιμότητα. Όποιος νομίζει ότι μπορεί να ξαναδοκιμάσει. Απλά θα υποστεί το ίδιο φιάσκο. Μπορεί να έχουμε την κρίση του κορονοϊού, αλλά αυτό το κράτος με πρωθυπουργό τον Κυριάκο Μητσοτάκη, απέδειξε ότι είναι σε θέση να τα βγάλει πέρα σε όλα τα μέτωπα. Και αυτό θα συμβεί όποια στιγμή και αν ξαναχρειαστεί».