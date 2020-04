Κόσμος

Κορονοϊός: Ανησυχία στην Ρωσία για την αύξηση των κρουσμάτων

Text to Speech Your browser does not support the audio element.

Η «τεράστια συρροή» ασθενών με κορονοϊό αρχίζει να επιβαρύνει τα νοσοκομεία της Μόσχας, προειδοποίησε το Κρεμλίνο.

Η Ρωσία ανακοίνωσε σήμερα 2.186 νέα κρούσματα του κορονοϊού, η μεγαλύτερη ημερήσια αύξηση από την έναρξη της επιδημίας, με τον συνολικό αριθμό των ανθρώπων που έχουν προσβληθεί από την Covid-19 στη χώρα να φθάνει τους 15.770.

Ο αριθμός των θανάτων που σχετίζονται με τον κορονοϊό αυξήθηκε κατά 24 στους 130, σύμφωνα με το ρωσικό κέντρο επιχειρήσεων για την αντιμετώπιση του κορονοϊού.

Εν τω μεταξύ, η «τεράστια συρροή» ασθενών με κορονοϊό αρχίζει να επιβαρύνει τα νοσοκομεία της Μόσχας, προειδοποίησε το Κρεμλίνο.

Στη ρωσική πρωτεύουσα καθώς και σε άλλες περιοχές έχουν ληφθεί μέτρα απαγόρευσης της κυκλοφορίας ώστε να αναχαιτιστεί η μετάδοση του ιού, όμως τα νοσοκομεία της Μόσχας φτάνουν στα όριά τους, ανέφεραν αξιωματούχοι. Ένας αυτόπτης μάρτυρας, τον οποίο επικαλείται το πρακτορείο Reuters, είπε ότι είδε δεκάδες ασθενοφόρα να σχηματίζουν ουρά έξω από ένα νοσοκομείο που δέχεται κρούσματα του νέου κορονοϊού, έξω από την πόλη, καθώς περίμεναν να παραδώσουν τους ασθενείς που μετέφεραν. Ένας οδηγός είπε ότι περίμενε επί 15 ώρες έξω από το νοσοκομείο μέχρι να αφήσει το ύποπτο κρούσμα.

«Η κατάσταση τόσο στη Μόσχα όσο και στην Αγία Πετρούπολη, αλλά κυρίως στη Μόσχα, είναι κάπως τεταμένη επειδή ο αριθμός των ασθενών αυξάνεται», είπε ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου Ντμίτρι Πεσκόφ μιλώντας στη δημόσια τηλεόραση. «Υπάρχει τεράστια συρροή ασθενών. Βλέπουμε νοσοκομεία στη Μόσχα να λειτουργούν εντατικά, σε ηρωικούς, επείγοντες ρυθμούς», πρόσθεσε.

Στη Ρωσία έχουν καταγραφεί 13.584 επιβεβαιωμένα κρούσματα και τις τελευταίες 24 ώρες πέθαναν άλλοι 12 ασθενείς, ανεβάζοντας τον συνολικό αριθμό των θυμάτων στα 106.

Ο Πεσκόφ είπε ότι τις επόμενες λίγες εβδομάδες θα καταστεί σαφές αν η χώρα πλησιάζει στην κορύφωση της επιδημίας. Την Παρασκευή, ο δήμαρχος της Μόσχας Σεργκέι Σομπιάνιν είπε ότι η πόλη του απέχει πολύ από την κορύφωση και ότι βρίσκεται ακόμη στους «πρόποδες».

Στους δρόμους της Μόσχας ήταν εμφανής σήμερα η παρουσία αστυνομικών. Άνδρες της τροχαίας είχαν στήσει μπλόκα σε μεγάλες λεωφόρους στα προάστια, όμως δεν έκαναν συστηματικά ελέγχους. Από την επόμενη εβδομάδα οι αρχές θα εισάγουν ένα σύστημα αδειών κυκλοφορίας ώστε να ελέγξουν καλύτερα τις μετακινήσεις στην πόλη.

Στα πρώτα στάδια της πανδημίας η Ρωσία ανέφερε λιγότερα κρούσματα σε σύγκριση με πολλές δυτικοευρωπαϊκές χώρες, όμως ο απολογισμός άρχισε να αυξάνεται απότομα αυτόν τον μήνα. Μέχρι τα τέλη Μαρτίου οι αρχές έλεγαν ότι η κατάσταση είναι υπό έλεγχο και ότι δεν υπήρχε επιδημία στη χώρα.