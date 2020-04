Αθλητικά

Οι “Μίδες” του ποδοσφαίρου

Text to Speech Your browser does not support the audio element.

Ποιοι ιδιοκτήτες συλλόγων, φιγουράρουν στην λίστα του Forbes, με τους πλουσιότερους ανθρώπους στον πλανήτη.

Ο κορονοϊός μειώνει και «φτωχαίνει» τους «βαρόνους» του πλανήτη στην κατάταξη των δισεκατομμυριούχων: σύμφωνα με το εξειδικευμένο αμερικανικό περιοδικό Forbes, η περιουσία τους για το 2020 αξίζει συνολικά 8.000 δισεκατομμύρια δολάρια, περίπου 700 δισεκατομμύρια λιγότερα από το 2019.

Μεταξύ αυτών υπάρχουν πολλά ονόματα που σχετίζονται με τον αθλητισμό και ειδικά με το ποδόσφαιρο. Ανάμεσα στους ιδιοκτήτες ποδοσφαιρικών συλλόγων, μπροστά απ΄ όλους στη σχετική κατάταξη είναι ο Μεξικάνος Κάρλος Σλιμ, που βρίσκεται στο τιμόνι του Ομίλου Carso και ο οποίος κατέχει τη Ρεάλ Οβιέδο (ισπανική Serie B), με περιουσιακά στοιχεία 52 δισεκατομμυρίων δολαρίων που τον κατατάσσουν στη 12η θέση παγκοσμίως!

Πίσω του βρίσκεται ο Φρανσουά-Ανρί Πινό, επικεφαλής στο χαρτοφυλάκιο της Artemis με το οποίο κατέχει όχι μόνο τον οίκο δημοπρασιών Christie΄s αλλά και τη γαλλική Ρεν, με μια περιουσία που υπολογίζεται από το Forbes στα 27 δισεκατομμύρια δολάρια.

Στο τρίτο βήμα του βάθρου ακολουθεί το αφεντικό της Red Bull Ντίτριχ Μάτεσιτζ, που δεν δραστηριοποιείται μόνο στη Formula 1 αλλά και στο ποδόσφαιρο, κατέχοντας Λειψία και Σάλτσμπουργκ, με περιουσιακά στοιχεία εκτιμώμενα σε 16,5 δις.

Ανατρέχοντας σε αυτή την κατάταξη, απαντώνται ακόμη πολλά γνωστά ονόματα που σχετίζονται με το ποδόσφαιρο: από τον Στάνλεϊ Κρένκε (ιδιοκτήτης της Άρσεναλ και αρκετών συλλόγων στα αθλήματα των ΗΠΑ) και τον Σαχίντ Χαν (Φούλαμ και Τζάγκουαρς Τζάκσονβιλ στο NFL) ς τον Ντμίτρι Ριμπολόβλεφ (Μονακό).

Λίγο έξω από το Top-500 των σύγχρονων Κροίσων βρίσκεται ο Πολ Σίνγκερ, Νο 1 της Elliott Management Corporation (αμερικανική εταιρεία διαχείρισης επενδύσεων) και κάτοχος του πλειοψηφικό μετοχικού κεφαλαίου της Μίλαν, με εκτιμώμενα περιουσιακά στοιχεία 3,5 δισεκατομμυρίων δολαρίων (538η θέση).

Ας δούμε αναλυτικά, λοιπόν, την κατάταξη με τους πλουσιότερους ιδιοκτήτες ποδοσφαιρικών ομάδων ανά τον πλανήτη, οι οποίες στη συντριπτική πλειοψηφία τους εδρεύουν στη «Γηραιά Ήπειρο».