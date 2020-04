Οικονομία

Η Πρόεδρος της Κομισιόν “τελειώνει” την τουριστική σεζόν στην Ελλάδα

Οι συμβουλές της προς τους Ευρωπαίους και η αντίθεση της στο voucher για όσους έχουν προπληρώσει για τα ταξίδια τους.

Να μην κλείσουν ακόμη τις θερινές διακοπές τους, συνιστά στους Ευρωπαίους η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, βάζοντας έτσι εμμέσως πλην σαφώς "΄ταφόπλακα" στις προσδοκίες των ελληνικών τουριστικών επιχειρήσεων για τους τελευταίους καλοκαιρνούς μήνες.

τονίζοντας παράλληλα ότι οι καταναλωτές που δεν μπορούν να ταξιδέψουν λόγω της πανδημίας του κορονοϊού δικαιούνται πλήρη επιστροφή των χρημάτων που έχουν καταβάλει.

«Συμβουλεύω να περιμένει κανείς για τέτοια σχέδια. Δεν μπορεί κανείς να κάνει αξιόπιστες προβλέψεις για τον Ιούλιο και τον Αύγουστο», επισημαίνει η κυρία φον ντερ Λάιεν σε συνέντευξή της στην «Bild am Sonntag» και εμφανίζεται επιφυλακτική σε ό,τι αφορά την σύσταση της γερμανικής κυβέρνησης προς τους πολίτες να λάβουν ένα κουπόνι έναντι του ποσού που έχουν ήδη διαθέσει για τις κρατήσεις τους και όχι τα αντίστοιχα χρήματα.

«Σε ολόκληρη την Ευρώπη οι άνθρωποι, από καθαρά νομική άποψη, έχουν την επιλογή μεταξύ των χρημάτων και ενός κουπονιού», επισημαίνει η Πρόεδρος της Επιτροπής, απευθύνοντας ταυτόχρονα έκκληση προς τους πελάτες οι οποίοι μπορούν, να μην επιλέξουν την επιστροφή των χρημάτων τους. «Σε αυτή την κρίση απαιτείται η αλληλεγγύη όλων. Όποιος οικονομικά μπορεί να το αντέξει, δεν θα πρέπει να επιμείνει για χρήματα, αλλά να βοηθήσει με το κουπόνι τις ταξιδιωτικές εταιρίες να ξεπεράσουν αυτές τις δύσκολες εβδομάδες.

«Οι αξιώσεις των πελατών θα πρέπει όμως να παραμείνουν διασφαλισμένες», διευκρινίζει.