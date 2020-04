Οικονομία

ΥΠΟΙΚ: Διευρύνονται τα μέτρα στήριξης για επιχειρήσεις και εργαζόμενους

Text to Speech Your browser does not support the audio element.

Σειρά βελτιώσεων στα μέτρα οικονομικής στήριξης επιχειρήσεων και νοικοκυριών ανακοίνωσε το υπουργείο Οικονομικών. Δείτε αναλυτικά...

Το Υπουργείο Οικονομικών, με μεθοδικότητα, τεκμηρίωση και άμεσα αντανακλαστικά, πέτυχε δύο ακόμη στόχους που είχε θέσει στα θεσμικά όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, επισημαίνεται σε σχετική ανακοίνωση.

Συγκεκριμένα σύμφωνα με το ΥΠΟΙΚ:

1ον. Εγκρίθηκε, με την αριθ. C (2020) 2281/07.04.2020 απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, το καθεστώς της επιστρεπτέας προκαταβολής, αρχικού ύψους 1 δισ. ευρώ, για την ενίσχυση των επιχειρήσεων που έχουν πληγεί από την πανδημία του κορονοϊού.

2ον. Η Ελλάδα συμπεριλήφθηκε στην με αριθ. C (2020) 2146/03.04.2020 απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής με την οποία απαλλάσσονται από δασμούς και ΦΠΑ τα αγαθά τα οποία εισάγονται για την καταπολέμηση της πανδημίας του κορονοϊού για το 2020.

Επίσης, στην ανακοίνωση επισημαίνεται πως σε συνέχεια επεξεργασίας ερωτημάτων πολιτών και φορέων, το Υπουργείο Οικονομικών ενημερώνει για τα εξής:

1ον. Το μέτρο στήριξης των επιχειρήσεων που επλήγησαν σημαντικά από την κρίση του κορονοϊού, μέσω της έκπτωσης κατά 40% του ενοικίου της επαγγελματικής τους στέγης αφορά και τους πληττόμενους κλάδους ελευθέρων επαγγελματιών – επιστημόνων. Επιπλέον, το μέτρο αφορά και τους εργαζόμενους στις επιχειρήσεις αυτές, εφόσον η σύμβαση εργασίας τους έχει τεθεί σε προσωρινή αναστολή.

2ον. Στους ιδιοκτήτες που εκμισθώνουν ακίνητα σε επιχειρήσεις και εργαζόμενους που πλήττονται σημαντικά από την κρίση του κορονοϊού (έκπτωση 40% μισθώματος – ως ανωτέρω σημείο 1) και που τους παρέχεται η ευχέρεια αναστολής των φορολογικών τους υποχρεώσεων, συμπεριλαμβάνονται και τα νομικά πρόσωπα, λαμβάνοντας, ωστόσο, υπόψη τις τυχόν ενδοομιλικές συναλλαγές και συνεργασίες. Προς την κατεύθυνση αυτή ήδη δρομολογείται σχετική νομοθετική πρωτοβουλία.

3ον. Σε επιχειρήσεις που, λόγω σφάλματος κατά την προηγούμενη περίοδο, είχαν δηλώσει, ως κύριο Κωδικό Αριθμό Δραστηριότητας (ΚΑΔ) κάποιον που δεν ανταποκρίνονταν στη βασική και κυριότερη δραστηριότητά τους, δίνεται η δυνατότητα να αποκαταστήσουν την ορθότητα της κατάστασης, προβαίνοντας σε αναδρομική τροποποίηση κύριου ενεργού ΚΑΔ στις αρμόδιες ΔΟΥ μέχρι και την 24η Απριλίου 2020. Η τροποποίηση είναι εφικτή υπό την προϋπόθεση ότι ο νέος κύριος ΚΑΔ που δηλώνεται ήταν ήδη δηλωμένος ως δευτερεύων ΚΑΔ στο μητρώο του φορολογομένου και είναι ο ΚΑΔ της επιχείρησης με τα μεγαλύτερα ακαθάριστά έσοδα του φορολογικού έτους 2019. Προς αυτή την κατεύθυνση δρομολογείται σχετική νομοθετική πρωτοβουλία.

4ον. Παρέχεται πλέον η δυνατότητα για τις επιχειρήσεις που έχουν υποκατάστημα με ΚΑΔ κύριας επιχειρηματικής δραστηριότητας που έχει ανασταλεί με εντολή δημόσιας αρχής, να συμπεριληφθούν τόσο στο σχήμα αποζημίωσης ειδικού σκοπού των εργαζομένων, των οποίων η σύμβαση τίθεται σε προσωρινή αναστολή, όσο και στο δικαίωμα έκπτωσης 40% επί του μισθώματος του υποκαταστήματος, ανεξαρτήτως του ΚΑΔ κύριας επιχειρηματικής δραστηριότητας της έδρας της επιχείρησης.

5ον. Οι ακόλουθες κατηγορίες επιχειρήσεων:

· καταστήματα και επιχειρήσεις κάθε είδους που λειτουργούν εντός ξενοδοχειακών μονάδων και ξενοδοχειακών συγκροτημάτων, όπως και εντός των αερολιμένων της επικράτειας, και

· καταστήματα λιανικής πώλησης τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών, συμπεριλαμβανομένης της ανανέωσης προπληρωμένων τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών και της επισκευής και αντικατάστασης τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού χρηστών,

θα συμπεριληφθούν άμεσα στους πληττόμενους κλάδους και θα λάβουν όλα τα σχετικά ευεργετήματα, με την έκδοση της σχετικής Κοινής Υπουργικής Απόφασης.

6ον. Στους δικαιούχους του χρηματοδοτικού σχήματος της επιστρεπτέας προκαταβολής, παράλληλα με όλες τις επιχειρήσεις που έχουν από 1 έως και 500 εργαζόμενους, εντάσσονται και οι ιδιωτικές επιχειρήσεις με τη μορφή ομόρρυθμων και ετερόρρυθμων εταιρειών, εταιρειών περιορισμένης ευθύνης εταιρειών και ιδιωτικών κεφαλαιουχικών εταιρειών, ανεξαρτήτως κλάδου, που δεν απασχολούν εργαζομένους. Προς αυτή την κατεύθυνση δρομολογείται η τροποποίηση της σχετικής Κοινής Υπουργικής Απόφασης.

7ον. Οι επαγγελματίες και ιδιοκτήτες μικρών επιχειρήσεων – έως πέντε εργαζόμενους – που έχουν πληγεί σημαντικά από την κρίση του κορονοϊού και είναι δικαιούχοι της έκτακτης αποζημίωσης των 800 ευρώ θα πρέπει να καταχωρήσουν το αίτημά τους στην ειδική πλατφόρμα της ΑΑΔΕ myBusinessSupport. Η περίοδος καταχώρησης θα ξεκινήσει μέσα στην εβδομάδα. Προς αυτή την κατεύθυνση δρομολογείται η δημοσίευση της σχετικής Κοινής Υπουργικής Απόφασης.

Η προσπάθεια συνεχίζεται, με στόχο την ενίσχυση της αποτελεσματικότητας των ήδη υφιστάμενων μέτρων και την περαιτέρω ενδυνάμωση της κοινωνικής δικαιοσύνης, καταλήγει το ΥΠΟΙΚ.