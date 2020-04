Υγεία - Περιβάλλον

Σκουτέλης στον ΑΝΤ1: η καλοκαιρία είναι… κακός σύμμαχος στην μάχη με τον κορονοϊό (βίντεο)

Text to Speech Your browser does not support the audio element.

Ο Καθ. Παθολογίας Λοιμώξεων τονίζει ότι δεν πρέπει να υπάρξει χαλάρωση των μέτρων, καθώς μπορεί να υπάρξει υποτροπή στην θετική εικόνα που υπάρχει.