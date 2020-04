Πολιτική

Σακελλαροπούλου: Η γενναιότητα των “ελεύθερων πολιορκημένων”, σταθερή πυξίδα εθνικής αυτοσυνείδησης

Text to Speech Your browser does not support the audio element.

Το μήνυμα της Προέδρου της Δημοκρατίας για την επέτειο της ηρωικής Εξόδου του Μεσολογγίου.

Mε ανάρτησή της στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης (facebook και twitter) η Πρόεδρος της Δημοκρατίας Κατερίνα Σακελλαροπούλου αναφέρεται στην επέτειο της ηρωικής Εξόδου του Μεσολογγίου, τονίζοντας την ανυπέρβλητη θυσία και το διαρκές μάθημα πατριωτισμού που εξέπεμψε. Όπως επισημαίνει η Πρόεδρος, η γενναιότητα των «ελεύθερων πολιορκημένων» μας γεμίζει υπερηφάνεια κι αποτελεί σταθερή πυξίδα εθνικής αυτοσυνείδησης.

Παράλληλα, η κ. Σακελλαροπούλου υπογραμμίζει ότι φέτος οι συνθήκες δεν μας επέτρεψαν να είμαστε στο Μεσολόγγι για τον εορτασμό της επετείου της ηρωικής εξόδου, ωστόσο, τονίζει ότι «με την ψυχή και την καρδιά μας βρισκόμαστε σήμερα εκεί» και προσθέτει ότι ακολουθώντας το κάλεσμα του δημάρχου, Κώστα Λύρου, τιμά διαδικτυακά αυτή την κορυφαία στιγμή της ελληνικής επανάστασης, αυτή τη στιγμή της υπέρτατης ηθικής έξαρσης και γενναιότητας.

Ακολουθεί η ανάρτηση της Προέδρου της Δημοκρατίας Κατερίνας Σακελλαροπούλου στο facebook:

«Η ηρωική αντίσταση των υπερασπιστών του Μεσολογγίου και η αξιοθαύμαστη γενναία έξοδός τους, αποτελούν την κορύφωση του αγώνα για την Ελευθερία και συγκαταλέγονται στα σημαντικότερα γεγονότα της παγκόσμιας ιστορίας.

Ποτέ άλλοτε μια θυσία δεν είχε την απελευθερωτική δύναμη της ηρωικής εξόδου των μαχητών του Μεσολογγίου. Ένα ιστορικό γεγονός που ενσωματώνει με τεράστια πυκνότητα, ένταση και δραματικό χαρακτήρα, τη συλλογική τραγωδία του λαού μας.

Η Έξοδος του Μεσολογγίου είναι μία από τις υψηλές παρακαταθήκες που έχει ο ελληνικός λαός. Η αυταπάρνηση, ο ηρωισμός και η θυσία των Μεσολογγιτών συγκλόνισαν την Ελλάδα, τη διεθνή κοινή γνώμη και τις τότε κυβερνήσεις των ευρωπαϊκών κρατών. Στο Μεσολόγγι η ελληνική ιστορία συναντάται με τις κορυφαίες στιγμές του μεγαλείου της. Αντλεί κοιτάσματα από το παρελθόν για να φτιάξει το συλλογικό μέλλον.

Η προσήλωση στην ελευθερία, την αυτοδιάθεση, τη δημοκρατία, την αξιοπρέπεια και τη δικαιοσύνη ήταν για τους "ελεύθερους πολιορκημένους" όχι μόνο πίστη, αλλά και τρόπος ζωής. Και ακριβώς σ' αυτή την κληρονομιά έχουμε ιστορικό καθήκον να ανταποκριθούμε.

Οι μαχητές του Μεσολογγίου αποφάσισαν την έξοδο και τον βέβαιο θάνατο και όχι την παράδοση και μια υπόδουλη ζωή επειδή γι' αυτούς σημασία είχε «να σταθεί όρθιο το πνεύμα τους, να μην λυγίσουν μπροστά στην ωμή δύναμη της ύλης, να την περιφρονήσουν, και να βαδίσουν απερίσπαστοι προς το πεπρωμένο τους», όπως έγραψε ο Μεσολογγίτης Κωστής Παλαμάς.

Το γλυκοχάραμα της Κυριακής των Βαΐων βρήκε το Μεσολόγγι στα χέρια των Τούρκων κατακτητών. Η πτώση του, όμως, δεν καταγράφηκε στην παγκόσμια ιστορία σαν ήττα, αλλά ως παγκόσμιο σύμβολο ψυχικής και ηθικής ανάτασης, όπως ακριβώς υμνείται στο λιτό, αλλά κλασικό στίχο του Διονυσίου Σολωμού: «Τα μάτια μου δεν είδαν τόπον ενδοξότερον από τούτο το αλωνάκι».

Αν φέτος οι συνθήκες δεν μας επέτρεψαν να είμαστε στο Μεσολόγγι για τον εορτασμό της επετείου της ηρωικής εξόδου, με την ψυχή και την καρδιά μας βρισκόμαστε σήμερα εκεί. Ακολουθώντας το κάλεσμα του Δημάρχου, κ. Κώστα Λύρου τιμώ κι εγώ διαδικτυακά αυτή την κορυφαία στιγμή της ελληνικής επανάστασης, αυτή τη στιγμή της υπέρτατης ηθικής έξαρσης και γενναιότητας».

Η ανάρτηση της Προέδρου συνοδεύεται από φωτογραφία, όπου απεικονίζεται ο πίνακας του Ντελακρουά, «Η Ελλάδα στα ερείπια του Μεσολογγίου»