Ο Νικηφόρος Βυθούλκας στον ΑΝΤ1 για το βίντεο κλιπ εν μέσω κορονοϊού (βιντεο)

Ο τραγουδιστής της HEAVEN αναφέρεται στα μηνύματα του τραγουδιού και περιγράφει πως περνά τις ώρες της απομόνωσης.