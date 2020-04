Κόσμος

Το μήνυμα του Πάπα Φραγκίσκου στην λειτουργία για το Καθολικό Πάσχα (εικόνες)

Text to Speech Your browser does not support the audio element.

Χωρίς την παρουσία πιστών η λειτουργία, λόγω των έκτακτων μέτρων για την επιδημία του κορονοϊού.

Στον Άγιο Πέτρο πραγματιοποιήθηκε η λειτουργία του Καθολικού Πάσχα, χωρίς την παρουσία πιστών, λόγω των έκτακτων μέτρων για την επιδημία του κορονοϊού.

Ο Πάπας Φραγκίσκος, στο μήνυμά του, τόνισε ότι είναι στο πλευρό των συγγενών των θυμάτων, οι οποίοι συχνά δεν μπόρεσαν ούτε να πουν το στερνό αντίο στα αγαπημένα τους πρόσωπα. Ζήτησε, δε, από τον Κύριο, να στηρίξει όσους εργάζονται υπό ιδιαίτερα δύσκολες συνθήκες, όπως στα νοσοκομεία ή στις φυλακές.

«Για πολλούς είναι ένα Πάσχα μοναξιάς, με το πένθος και τις τόσες δυσκολίες που προκαλεί η πανδημία, από τον σωματικό πόνο μέχρι τα οικονομικά προβλήματα», είπε χαρακτηριστικά ο Πάπας Φραγκίσκος.

«Ιησού, χάρισε δύναμη στους γιατρούς και τους νοσοκόμους, οι οποίοι προσφέρουν το έργο τους με αγάπη προς τον πλησίον τους, φτάνοντας, ορισμένες φορές, μέχρι και την ύστατη θυσία», τόνισε επίσης ο ποντίφικας.

Υπογράμμισε, δε, ότι για πολλούς η περίοδος αυτή αυστηρών περιορισμών αποτέλεσε ευκαιρία για να μείνουν σπίτι με τους συγγενείς τους και να σταματήσουν τον μέχρι τώρα ταχύτατο ρυθμό της ζωής. «Αλλά για πολλούς άλλους είναι περίοδος ανησυχίας για το μέλλον, το οποίο παρουσιάζεται αβέβαιο, λόγω του κινδύνου να χάσουν την δουλειά τους και εξαιτίας των υπόλοιπων συνεπειών της κρίσης».

Τέλος, ζήτησε από όλους όσοι έχουν πολιτικές ευθύνες να δράσουν αποτελεσματικά υπέρ των πολιτών, προάγοντας τα αναγκαία μέσα για να εξασφαλιστεί μια αξιοπρεπής ζωή και ευνοώντας, όταν θα καταστεί δυνατή, την επανέναρξη των καθημερινής δραστηριότητας των πολιτών».