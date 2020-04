Πολιτισμός

Κυριακή των Βαΐων: Η ΦΕΚ ενώθηκε διαδικτυακά για την Λιτανεία του Αγίου Σπυρίδωνα (βίντεο)

Συνολικά 80 μουσικοί της Παλαιάς φιλαρμονικής ενώθηκαν μέσω ίντερνετ και απέδωσαν το εμβατήριο που θα αντηχούσε σήμερα στο νησί των Φαιάκων