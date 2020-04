Πολιτική

Κουτσούμπας: Ο λαός να πάρει πρωτοβουλίες για να βγει όρθιος από την πανδημία

"Η ατομική ευθύνη εμπεδώνεται όταν συμβαδίζει με την κρατική ευθύνη", τονίζει σε συνέντευξή του ο ΓΓ της ΚΕ του ΚΚΕ.

«Την ίδια ώρα που ο λαός μας τηρεί τα περιοριστικά μέτρα, έχει αναλάβει τη δική του ατομική ευθύνη, δεν βλέπει το κράτος να αναλαμβάνει τη δική του. Δεν βλέπει να γίνονται μαζικές προσλήψεις γιατρών και νοσηλευτών, να ανοίγουν οι αναγκαίες ΜΕΘ, να επιβάλλονται μέτρα προστασίας σε όλους τους χώρους δουλειάς. Η ατομική ευθύνη εμπεδώνεται όταν συμβαδίζει με την κρατική ευθύνη που αντί να μεταθέτει το πρόβλημα, το αντιμετωπίζει θωρακίζοντας το δημόσιο σύστημα Υγείας» αναφέρει ο ΓΓ της ΚΕ του ΚΚΕ, Δημήτρης Κουτσούμπας, σε συνέντευξή του στην εφημερίδα «Καθημερινή».

Επισημαίνει ότι η πραγματική επίταξη του ιδιωτικού τομέα Υγείας με ότι αυτό συνεπάγεται για κρεβάτια, χειρουργεία, ΜΕΘ, τα οποία μαζί με το προσωπικό τους θα υπαχθούν σε πλήρη κρατικό έλεγχο, δεν έχει καμία σχέση «με την «επίταξη» του ΣΥΡΙΖΑ που αφορά απλά την επέκταση της σύμβασης του ΕΟΠΥΥ στα ιδιωτικά νοσηλευτήρια».

«Αναδεικνύεται η ανάγκη ενός αποκλειστικά δημόσιου και δωρεάν συστήματος υγείας, στο οποίο βέβαια και ο ΣΥΡΙΖΑ και η ΝΔ έχουν αλλεργία. Γι αυτό μπορούν να συντονίζουν τις κινήσεις τους για την υποβάθμιση και την εμπορευματοποίηση της υγείας του λαού προκειμένου να γεμίζουν τα ταμεία των ιδιωτών υγείας».

Αναφορικά με τα μέτρα που έχουν ληφθεί για τους εργαζόμενους, υπογραμμίζει ότι «για μας είναι βεβαιότητα ότι αυτά τα μέτρα που χρόνια διαβάζουμε στα μηνιαία δελτία του ΣΕΒ, ήρθαν για να μείνουν. Γι' αυτό τώρα δε μένουμε σιωπηλοί απέναντι σε όσους κάνουν την πανδημία ευκαιρία για να φορτώσουν για άλλη μια φορά τη νέα καπιταλιστική κρίση που είναι προ των πυλών στην εργατική τάξη, το λαό».

Είπε ότι «οι συμβολικές συγκεντρώσεις των υγειονομικών στα νοσοκομεία με αποφάσεις της Ομοσπονδίας, των σωματείων τους έγιναν με όλα τα αναγκαία μέτρα προφύλαξης» και σημείωσε ότι σε μια τέτοια συγκέντρωση «"των ηρώων με τις λευκές μπλούζες" που ζητούν όπλα για να πολεμήσουν την πανδημία η κυβέρνηση έστειλε τις αστυνομικές δυνάμεις».

«Δεν είδαμε όμως ορισμένοι να έχουν την ίδια ευαισθησία για τις συνθήκες πραγματικού συνωστισμού που επικρατούν μέσα στα νοσοκομεία και σε πολλούς άλλους εργασιακούς χώρους» πρόσθεσε, αναφέροντας χαρακτηριστικά: «Δηλαδή, μέσα στις ΜΕΘ είναι συνωστισμένοι «ήρωες» και στο προαύλιο του νοσοκομείου που ζητούν τα αυτονόητα γίνονται συνωστισμένοι «αποδιοπομπαίοι τράγοι»; Το ΚΚΕ με τους βουλευτές του και τα στελέχη του βρίσκονταν και θα βρίσκονται στο πλάι τους».

Εκτιμά ότι μετά την έξοδο από την κρίση της πανδημίας, «θα υπάρχει ακόμη μεγαλύτερη σύγκλιση των αστικών κομμάτων, κυρίως ανάμεσα σε ΝΔ και ΣΥΡΙΖΑ, προκειμένου κι αυτή η κρίση να φορτωθεί στο λαό».

«Δεν αποκλείουμε ανακατατάξεις στο αστικό πολιτικό σκηνικό ή και συνεργασίες τύπου γ' μνημονίου, που σήμερα φαντάζουν αδύνατες. Το κρίσιμο για εμάς είναι ο λαός, να μη βγει απλά από το σπίτι του μόλις τελειώσει η πανδημία, αλλά να βγει και δυναμικά στο προσκήνιο, για να μην πληρώσει κι αυτήν την κρίση», προσθέτει.

Ερωτηθείς για το ενδεχόμενο πρόωρων εκλογών απάντησε ότι ο πρωθυπουργός «θα πάρει πολιτικές πρωτοβουλίες, προκειμένου να νομιμοποιηθούν τα αντιλαϊκά μέτρα για να ξεπεραστεί η νέα καπιταλιστική κρίση».

Υπογραμμίζει ότι το ζήτημα είναι «να πάρει πρωτοβουλίες ο λαός για να βγεί όρθιος και δυνατός όχι μόνο απ΄την πανδημία αλλά και από τη νέα κρίση. Και ένας τρόπος είναι να δυναμώσει το ΚΚΕ σε σχέση με τα υπόλοιπα κόμματα της αντιπολίτευσης».

Σχολιάζοντας τα αποτελέσματα του Eurogroup, επισημαίνει τις μεγάλες αντιθέσεις εντός ΕΕ, παρά τον προχθεσινό «εύθραυστο συμβιβασμό» προσθέτοντας «το πρόβλημα συνολικά και άσχετα τι θα γίνει στην επόμενη Σύνοδο Κορυφής της ΕΕ μετά το Πάσχα είναι ότι όλες αυτές οι αποφάσεις δεν είναι για να στηρίξουν κυρίως τους εργαζόμενους, τους λαούς της Ευρώπης ανάμεσα τους και τον ελληνικό λαό, αλλά μόνο για την στήριξη των επιχειρηματικών ομίλων, την κερδοφορία τους και την ενίσχυσή τους έναντι των ανταγωνιστών τους, όπως είναι οι ΗΠΑ, η Κίνα, η Ρωσία κ.α.».

«Πρέπει να προετοιμαζόμαστε να αντιμετωπίσουμε νέα αντιλαϊκά μέτρα, είτε ονομαστούν μνημόνια είτε όχι. Γι' αυτό χρειάζεται και ένταση των αγώνων. Έτσι κι αλλιώς, η ταξική πάλη θα οξυνθεί» καταλήγει στη συνέντευξή του ο ΓΓ της ΚΕ του ΚΚΕ.