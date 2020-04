Πολιτική

Κουμουτσάκος: Η πολιτική εκβιασμού της Τουρκίας θα αποτύχει και στο Αιγαίο

Κάθε πιθανή μεταναστευτική άφιξη θα μπαίνει σε καραντίνα, τονίζει ο αναπληρωτής υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου.

Κάθε πιθανή μεταναστευτική άφιξη θα μπαίνει σε καραντίνα, είτε υπάρχει σκοπιμότητα πίσω από τις μεταναστευτικές αυτές ροές είτε όχι, τόνισε ο αναπληρωτής υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου, Γιώργος Κουμουτσάκος, σε τηλεοπτική του συνέντευξη.

Ερωτηθείς για τα δημοσιεύματα σχετικά με τα οποία παρατηρούνται συγκεντρώσεις μεταναστών στα δυτικά παράλια της Μικράς Ασίας, υπό τον συντονισμό της τουρκικής αστυνομίας, ο κ. Κουμουτσάκος τόνισε ότι «έχουμε εδώ και πολύ καιρό επισημάνει ότι θα πρέπει να λαμβάνονται σοβαρά οι επαναλαμβανόμενες δηλώσεις της τουρκικής ηγεσίας περί πιθανού "ανοίγματος" των μεταναστευτικών πυλών. Οι δηλώσεις αυτές έχουν σαφή στόχευση πίεσης και εκβιασμού προς την Ευρώπη και ξεκίνησαν εδώ και σχεδόν ένα χρόνο».

Ο κ. Κουμουτσάκος επανέλαβε ότι «αυτά τα οποία είδαμε πριν ένα - ενάμισι μήνα περίπου στον Έβρο, ήταν μία, κατά κάποιο τρόπο προαναγγελθείσα, πολιτική εξαναγκασμού, χιλιάδων ανθρώπων να λειτουργήσουν σαν ένας ζωντανός πολιορκητικός κριός για την παραβίαση των ελληνικών συνόρων, ώστε να ασκηθεί πίεση και εκβιασμός στην Ευρώπη» και πρόσθεσε: «Η πολιτική εκβιασμού στον Έβρο δεν πέρασε. Όπως απέτυχε εκεί η πίεση προς την Ελλάδα και ο εκβιασμός προς την Ευρώπη, θα αποτύχει οποιαδήποτε τέτοια απόπειρα και στη θάλασσα του Αιγαίου».