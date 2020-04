Κόσμος

Πασχαλινό μήνυμα Ερντογάν προς τους Χριστιανούς πολίτες της Τουρκίας

Text to Speech Your browser does not support the audio element.

Ο Τούρκος Πρόεδρος, μεταξύ άλλων, ευχαριστεί τους Χριστιανούς συμπολίτες του για την προσφορά τους στην Εθνική Εκστρατεία Αλληλεγγύης λόγω κορονοϊού.

Πασχαλινό μήνυμα προς τους Χριστιανούς πολίτες της Τουρκίας απηύθυνε ο Τούρκος Πρόεδρος Ταγίπ Ερντογάν επισημαίνοντας ότι δυστυχώς φέτος οι πιστοί δεν θα μπορέσουν να συγκεντρωθούν στις εκκλησίες, λόγω κορoνοϊού.

"Συγχαίρω ειλικρινώς τους Χριστιανούς συμπολίτες μας που ανήκουν σε διάφορες εκκλησίες και κοινότητες με την ευκαιρία μιας από τις πιο σημαντικές εορτές, του Πάσχα," αναφέρει ο τούρκος πρόεδρος.

"Ανήκοντας σε ένα πολιτισμό με βαθιές ρίζες που θεωρεί τη διαφορετικότητα ως πλούτο με βάση τον αμοιβαίο σεβασμό και την αγάπη, ανεξάρτητα από την πίστη, θρησκεία, δόγμα ή εθνότητα που ανήκει κανείς, για μας έχει μεγάλη σημασία το να μπορεί ο καθένας να βιώνει τον πολιτισμό και τις παραδόσεις του", αναφέρει στο μήνυμά του ο Tούρκος πρόεδρος, ο οποίος προσθέτει ότι "η κουλτούρα συνύπαρξης που πηγάζει από τη γη της Ανατολίας, αποτελεί το συνδετικό ιστό σήμερα για ειρήνη και αδελφοσύνη και την ίδια στιγμή την πλέον ισχυρή δύναμη που θα μας οδηγήσει σε ένα λαμπρό μέλλον."

Σύμφωνα με πρόεδρο Ερντογάν το τουρκικό κράτος χρησιμοποιεί όλα τα μέσα για να μπορούν οι Χριστιανοί συμπολίτες να απολαμβάνουν την θρησκεία τους ελεύθερα.

Ειδική αναφορά κάνει για την κρίση του κορoνοϊού, επισημαίνοντας:

"Ολόκληρη η διεθνής κοινότητα περνά δύσκολες ώρες εξαιτίας της επιδημίας του Covid-19, και φέτος οι Χριστιανοί συμπολίτες μας δυστυχώς λόγω των μέτρων δεν θα μπορέσουν να συναθροισθούν στις εκκλησίες τους. Ωστόσο πιστεύουμε ότι με την αυστηρή εφαρμογή των απαραίτητων μέτρων η χώρα μας θα ξεπεράσει αυτή την διαδικασία το συντομότερο και θα επιστρέψουμε όλοι πάλι στην κανονική μας ζωή", αναφέρει.

Στο ίδιο μήνυμα, ο Τούρκος Πρόεδρος ευχαριστεί τους Χριστιανούς συμπολίτες του για την προσφορά τους στην Εθνική Εκστρατεία Αλληλεγγύης προς στήριξη των αναξιοπαθούντων λόγω της κρίσης που προκλήθηκε από την πανδημία. "Με την ευκαιρία της εορτής του Πάσχα εύχομαι υγεία σε όλους τους Χριστιανούς και ιδιαίτερα τους Χριστιανούς συμπολίτες μας", καταλήγει το μήνυμα του τούρκου Προέδρου.