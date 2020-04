Πολιτική

Στην κυπριακή υφαλοκρηπίδα το “Oruc Reis”

Πιέζουν την Λευκωσία οι Τούρκοι. Τις κινήσεις της Άγκυρας παρακολουθεί η Αθήνα...

Στην κυπριακή υφαλοκρηπίδα έως και τις 11 Ιουνίου θα βρίσκεται το τουρκικό ερευνητικό πλοίο «Oruc Reis», σε μια περιοχή λίγα μίλια από τα όρια με την ελληνική, μετά και την τελευταία σχετική οδηγία (NAVTEX) από την υδρογραφική υπηρεσία Αττάλειας.

Η παραμονή του πλοίου σε αυτή την περιοχή συνιστά επιμονή στην άσκηση πίεσης προς τη Λευκωσία, την ίδια στιγμή που η Αθήνα παρακολουθεί τις κινήσεις της Άγκυρας στην Ανατ. Μεσόγειο, όπως γράφει Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ.

Το επόμενο βήμα, τουλάχιστον με βάση τις εξαγγελίες από το τουρκικό υπoυργείο Ενέργειας, είναι η χρήση του τρίτου πλωτού γεωτρύπανου, «Κανουνί», στην Ανατ. Μεσόγειο. Παράλληλα, πυραυλάκατος του Π.Ν. παρακολουθεί τα τελευταία 24ωρα το πλοίο «PRAY», το οποίο χθες έπλεε ΒΑ της Ρόδου, φορτωμένο με κοντέινερ και με πορεία προς τα βόρεια, εντός του Αιγαίου, ακολουθώντας τις τουρκικές ακτές. Υπενθυμίζεται ότι το «PRAY» είχε κάνει απόπειρα μεταφοράς τουρκικών αντιαεροπορικών πυραυλικών συστημάτων στη Μισράτα και ανακόπηκε από γαλλική φρεγάτα. Η Αθήνα δεν έχει στραμμένη την προσοχή της μόνο στο συγκεκριμένο πλοίο, αλλά και σε έναν στολίσκο μετασκευασμένων φορτηγών και παλιών πετρελαιοφόρων που εικάζεται ότι μπορεί να χρησιμοποιηθούν τόσο για μεταφορά όπλων όσο και για προώθηση μεταναστών προς τα ελληνικά νησιά.

Το τουρκικό ναυτικό παραμένει σε σημαντικό βαθμό έξω από τις βάσεις του, μάλιστα τις επόμενες ημέρες έχουν ανακοινωθεί ασκήσεις, οι οποίες θα πραγματοποιηθούν στα διεθνή ύδατα ανάμεσα σε Λήμνο, Σαμοθράκη και Θάσο. Επιπλέον, η Άγκυρα εξακολουθεί να κάνει καταχρηστική δέσμευση περιοχών για ασκήσεις με υποβρύχια, αυτή τη φορά σχεδόν αποκόπτοντας τη Λέσβο από τα υπόλοιπα νησιά. Πρόκειται για μια πρακτική την οποία η Αθήνα δεν έχει σταματήσει να καταγγέλλει στο ΝΑΤΟ, αλλά, παρ’ όλα αυτά, συνεχίζεται από την Άγκυρα.

Αξίζει να σημειωθεί ότι η τεχνητή κρίση που δημιούργησε η Άγκυρα τον Έβρο, φαίνεται να μην πέτυχε τους εσωτερικούς στόχους για τους οποίους προκλήθηκε. Και τούτο προκύπτει από τον δημόσιο διάλογο που γίνεται, μέσα και έξω από την Τουρκία, από ανθρώπους που παρακολουθούν κατ’ επάγγελμα τις εξελίξεις. Σε πρόσφατη εκδήλωση του German Marshall Fund στις Βρυξέλλες, ο Εζγκεχάν Σενιούβα, αναπληρωτής καθηγητής Διεθνών Σχέσεων σε πανεπιστήμιο της Αγκυρας (Middle East Technical University), τόνισε ότι η απόφαση της τουρκικής κυβέρνησης να δημιουργήσει κρίση στον Έβρο, υπαγορεύθηκε από την πολιτική ανάγκη να εκτονωθούν τα αντιδυτικά και αντισυριακά αισθήματα στην κοινή γνώμη της Τουρκίας. Ο ίδιος επισήμανε ότι η συντριπτική πλειονότητα όλων όσοι συγκεντρώθηκαν στα ελληνοτουρκικά σύνορα ήταν Αφγανοί, ενώ πρόσθεσε πως οι εικόνες βίας και απώθησης των μεταναστών από τις ελληνικές δυνάμεις προβλήθηκαν στο εσωτερικό προκειμένου να υπογραμμιστεί η «ηθική ανωτερότητα» της Τουρκίας έναντι των δυτικών. ΠΗΓΗ: kathimerini.gr