Αθλητικά

Πέθανε ο Σερ Στέρλινγκ Μος

Έφυγε από την ζωή ο θρύλος του μηχανοκίνητου αθλητισμού, βυθίζοντας στο πένθος τον κόσμο της Formula 1.

Θλιβερό το εφετινό Πάσχα για τον κόσμο της Formula 1: ο Βρετανός μύθος του μηχανοκίνητου αθλητισμού, Σερ Στέρλινγκ Μος, πέθανε μετά από μακρά ασθένεια (λοίμωξη του αναπνευστικού), όπως ανακοίνωσε η σύζυγός του. Ο θρύλος της οδήγησης έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 90 ετών.

«Πέθανε όπως έζησε, δείχνοντας υπέροχος. Ήταν κουρασμένος προς το τέλος και απλώς έκλεισε τα όμορφα μάτια του και αυτό ήταν», δήλωσε η σύζυγός του. Στα μεταπολεμικά χρόνια ο Μος νίκησε στις 212 από τις 529 κούρσες που έτρεξε σε κάθε κατηγορία, συμπεριλαμβανομένων των Targa Florio, Mille Miglia και Tourist Trophy.

Ανάμεσα στις σημαντικότερες νίκες του ήταν εκείνη στο Mille Miglia το 1955 με Mercedes-Benz 300 SLR, όπου έκανε το απόλυτο ρεκόρ διαδρομής καλύπτοντας την απόσταση των 1.000 μιλίων σε 10 ώρες και 7 λεπτά. Μέχρι και σήμερα απασχολούσε συχνά τους στατιστικολόγους, επειδή είναι ο οδηγός της F1 που κέρδισε τα περισσότερα Grand Prix (16), χωρίς να κατακτήσει ποτέ τον τίτλο.

Στην καριέρα του ο Στέρλινγκ Μος είχε καταγράψει επίσης 16 pole position μεταξύ του 1952 και του 1961 και τέσσερις δεύτερες θέσεις στην κατάταξη του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος: 1955, 1956, 1957 και 1958.

Το 1962 τραυματίστηκε σοβαρά σε ένα ατύχημα στο Γκούντγουντ, το οποίο τον κράτησε σε κώμα για 30 ημέρες. Μετά από κάποιες δοκιμές το επόμενο έτος, με την Lotus, αποφάσισε να αποσυρθεί από τους αγώνες, ακόμα και αν σταμάτησε από κάθε αγωνιστική δραστηριότητα μόνο στις 9 Ιουνίου 2011, σε ηλικία 81 ετών, στα προκριματικά του Le Man Legends.

Ο Μος είχε παρουσία και σε μια ταινία του Τζέιμς Μποντ, το Casino Royal, παίζοντας τον εαυτό του. Μια πηγή έμπνευσης για τους μεγαλύτερους, ένας μύθος και παράδειγμα για όλους τους πιλότους από το 1950 μέχρι σήμερα...