Καιρός

Ο καιρός για τους αγρότες

Πως ξεκινά η Μεγάλη εβδομάδα. Πως θα κινηθεί ο υδράργυρος. Οδηγίες για τους καλλιεργητές.

Γενικά αίθριος θα είναι ο καιρός την Μεγάλη Δευτέρα, με πρόσκαιρες νεφώσεις τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες στα ηπειρωτικά, κυρίως τα ορεινά. Τοπικά περιορισμένη θα είναι η ορατότητα στα δυτικά και βόρεια, τις πρωινές και βραδινές ώρες.

Οι άνεμοι στο Αιγαίο θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις, 4 με 5 μποφόρ, πρόσκαιρα τις πρώτες πρωινές ώρες έως 6 μποφόρ, που βαθμιαία από τα βόρεια θα στραφούν σε νότιων διευθύνσεων και θα εξασθενήσουν.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο στα βόρεια.

Ο καιρός την Μεγάλη Δευτέρα σε 20 αγροτικές περιοχές

Οδηγίες για τους αγρότες

Το Περιφερειακό Κέντρο Προστασίας Φυτών, Ποιοτικού & Φυτοϋγειονομικού Ελέγχου Ηρακλείου, ενημερώνει για τα ακάρεα.

Το ακανόνιστο άνοιγμα των ματιών, που παρατηρείται τα τελευταία χρόνια, σε μεγάλο βαθμό οφείλεται στο άκαρι Colomerus vitis (φυλή οφθαλμών). Ανάλογα με τους πληθυσμούς που θα αναπτύξει, είτε καταστρέφει πλήρως τα μάτια οπότε δεν ανοίγουν, είτε τα ζημιώνει εν μέρει και δίνουν ασθενή βλάστηση.

Οδηγίες :

Στα αμπέλια με ιστορικό προσβολών, συνιστώνται τουλάχιστον δυο επεμβάσεις: η 1η όταν η βλάστηση έχει μήκος 5 - 10 εκ. και η 2η μετά από 10 - 14 περίπου ημέρες .

Να γίνεται καλή διαβροχή ώστε να είναι αυξημένη η πιθανότητα επαφής των ακάρεων με το φάρμακο (60 - 90 λίτρα διαλύματος / στρ).

Οι επεμβάσεις με βρέξιμο θειάφι για το ωίδιο αντιμετωπίζουν και τα ακάρεα.

Σε κάθε περίπτωση, θα πρέπει να ακολουθούνται οι συμβουλές των τοπικών γεωπόνων.

