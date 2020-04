Υγεία - Περιβάλλον

Θετικό στον κορονοϊό παιδάκι ενός έτους

Το νεότερο σε ηλικία κρούσμα στην περιοχή της Ξάνθης...

Θετικό στον κορονοϊό διαγνώστηκε ένα παιδί μόλις ενός έτους στην Ξάνθη.

Το παιδάκι μεταφέρθηκε στο Ιπποκράτειο Νοσοκομείο της Θεσσαλονίκης καθώς εκτός από τον COVID-19, αντιμετωπίζει και άλλα προβλήματα υγείας και παρακολουθείται εκεί από το ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό.

Συγγενείς του παιδιού, έχουν ήδη υποβληθεί σε σχετικές δειγματοληπτικές εξετάσεις, για να διαπιστωθεί εάν είναι και αυτοί φορείς του ιού.

Πρόκειται για το νεότερο από τα κρούσματα κορονοϊού, που καταγράφεται στην περιοχή, την ίδια στιγμή, που εντοπίστηκαν 3 κρούσματα COVID-19, σε κλινικές του Γενικού Νοσοκομείου της Ξάνθης.

Οι κλινικές έχουν απολυμανθεί και ακολούθησε έλεγχος στο προσωπικό, που ήρθε σε επαφή με τους ασθενείς, ωστόσο η εξάπλωση του κορονοϊού στην περιοχή φαίνεται πως συνεχίζει να προκαλεί έντονο προβληματισμό.

