Το “ευχαριστώ” του Μπόρις Τζόνσον μετά το εξιτήριο (βίντεο)

Με ένα βίντεο στο λογαριασμό του στο Twitter εξέφρασε τις ευχαριστίες του στο ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό ο Πρωθυπουργός της Βρετανίας.

Ο Βρετανός πρωθυπουργός Μπόρις Τζόνσον δήλωσε «Θα μπορούσε να είχε εξελιχθεί αλλιώς» η κατάσταση για τον ίδιο, όταν νοσηλεύονταν στο νοσοκομείο προσβεβλημένος από την COVID-19, την προηγούμενη εβδομάδα.

«Είναι δύσκολο να βρω τις λέξεις για να εκφράσω όσα χρωστάω στο Εθνικό Σύστημα Υγείας (NHS) για τη διάσωση της ζωής μου» είπε ο ίδιος σε ένα βιντεοσκοπημένο μήνυμα που ανάρτησε σήμερα στο Twitter, λίγο μετά τη δημοσιοποίησή του εξιτηρίου του, από το νοσοκομείο St Thomas στο Λονδίνο.

