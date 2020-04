Πολιτική

Ο Χαρδαλιάς ζήτησε παρέμβαση Εισαγγελέα για ιερείς που προσέφεραν την Θεία Κοινωνία σε πιστούς

Έντονη η αντίδραση του Υφυπ. Πολιτικής Προστασίας. Έρευνα διεξάγεται από την Αρχιεπισκοπή για το περιστατικό, μετά τις φωτογραφίες και τα δημοσιεύματα.

Aμεση παρέμβαση Εισαγγελέα ζήτησε ο Υφυπουργός Πολιτικής Προστασίας και Διαχείρισης Κρίσεων, Νίκος Χαρδαλιάς για περιστατικά με καταγγελίες για ιερείς οι οποίοι, παρά τις σχετικές απαγορεύσεις της Πολιτείας, παρατύπησαν και προσέφεραν την Θεία Κοινωνία σε πιστούς.

Ο ένας εκ των ιερεών μάλιστα, σύμφωνα με φωτογραφίες και δημοσιεύματα, κοινώνησε ορισμένους πιστούς απο την πίσω πόρτα του ναού, στο Κουκάκι.

“Αυτά που συνέβησαν σήμερα σε εκκλησίες στο Κουκάκι και στην Κέρκυρα συνιστούν παράβαση των νόμων και των εντολών της Ιεράς Συνόδου και θέτουν σε μεγάλο κίνδυνο τη ζωή πολιτών και τη δημόσια υγεία. Επικοινώνησα με τον Υπουργό Δικαιοσύνης προκειμένου να ζητήσει από τις Εισαγγελικές αρχές να κινηθούν οι νόμιμες διαδικασίες”.