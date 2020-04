Κοινωνία

Απαγόρευση κυκλοφορίας στο παραλιακό μέτωπο εάν συνεχιστούν οι άσκοπες μετακινήσεις

“Οι εικόνες στο παραλιακό μέτωπο μας προβληματίζουν και μας κινητοποιούν”, τονίζει ο Γ. Πατούλης. Τι θα αλλάξει στον Υμηττό.

Σειρά από τηλεφωνικές επαφές, τόσο με τον Υπουργό Εσωτερικών Τ. Θεοδωρικάκο και τον Υφυπουργό Πολιτικής Προστασίας Δ. Χαρδαλιά, όσο και με τους Δημάρχους του παραλιακού μετώπου της Αττικής, είχε την Κυριακή ο Περιφερειάρχης Γιώργος Πατούλης.

Αντικείμενο της συνομιλίας τους ήταν η αποτελεσματική εφαρμογή των μέτρων πρόληψης για την αντιμετώπιση της πανδημίας του covid 19 και ο περιορισμός των άσκοπων μετακινήσεων των πολιτών στο σύνολο του παραλιακού μετώπου, όπου παρουσιάστηκε το Σάββατο και πάλι μεγάλος συγχρωτισμός , παρά το γεγονός ότι εξακολουθούν να ισχύουν τα μέτρα.

Συγκεκριμένα, ο Περιφερειάρχης Αττικής συνομίλησε με τους Δημάρχους Γλυφάδας Γ. Παπανικολάου, Αλίμου Α. Κονδύλη, Π. Φαλήρου Γ. Φωστηρόπουλο, Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης Δ. Κωνσταντέλο, Ελληνικού Γ. Κωνσταντάτου, Σαρωνικού Π. Φιλίππου και Λαυρίου Δ. Λουκά

Περιφερειάρχης και Δήμαρχοι συμφώνησαν ότι η μεγάλη πλειοψηφία των πολιτών ανταποκρίνεται με συνέπεια κι ευθύνη στα μέτρα που προτείνουν οι επιστήμονες και εφαρμόζονται από την κυβέρνηση, αλλά υπάρχει ένας μικρός αριθμός πολιτών που μπορεί να προέρχεται και από άλλες περιοχές, ο οποίος εξακολουθεί να συγχρωτίζεται κατά μήκος του παραλιακού μετώπου, ιδίως το Σαββατοκύριακο, με αποτέλεσμα να θέτει σε κίνδυνο την επιτυχία της προσπάθειας που έχει γίνει μέχρι σήμερα.

Όλοι θεωρούν απαραίτητο το επόμενο διάστημα, που είναι ιδιαίτερα κρίσιμο για την εξέλιξη της πανδημίας στη χώρα μας, να εφαρμοστούν από τους πολίτες στο σύνολό τους τα μέτρα περιορισμού των μετακινήσεων και ιδιαίτερα, να αποφευχθεί η μεγάλη και άσκοπη συγκέντρωση πολιτών στο παραλιακό μέτωπο της Αττικής, ώστε να μην χρειαστεί να επιβληθούν πρόσθετα μέτρα από τη Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας.

Οι Δήμαρχοι Γλυφάδας και Ελληνικού έθεσαν στη συζήτηση και την ανάγκη να υπάρξει επιπλέον σύσταση και επισήμανση για περιορισμό των άσκοπων μετακινήσεων και στην περιοχή του Υμηττού, όπου κι εκεί παρατηρείται συγχρωτισμός μεγάλων ομάδων πολιτών.

Όλοι συμφώνησαν να προχωρήσουν άμεσα σε δημόσιες συστάσεις προς τους πολίτες να τηρήσουν τα μέτρα και να ζητήσουν ιδιαίτερα από τους πολίτες των όμορων Δήμων να αποφεύγουν για όσο ισχύουν οι περιορισμοί, να επισκέπτονται το παραλιακό μέτωπο.

Με αφορμή τη συνομιλία του με τα στελέχη της Κυβέρνησης και τους Δημάρχους του παραλιακού μετώπου, ο Περιφερειάρχης Αττικής Γ. Πατούλης έκανε την παρακάτω δήλωση:

"Χάρη στην έγκαιρη λήψη μέτρων από τις αρμόδιες κρατικές αρχές και τους επιστήμονες αλλά και την υπεύθυνη συμπεριφορά και συμμόρφωση της συντριπτικής πλειοψηφίας των συμπολιτών μας, η Ελλάδα έχε καταφέρει να αντιμετωπίσει την πανδημία του κορωνοϊού με τις λιγότερες συνέπειες, σε σχέση με άλλες ευρωπαϊκές κυρίως χώρες. Αυτήν την επιτυχία μας την αναγνωρίζουν όλοι.

Πρέπει όμως όλοι να αντιληφθούμε ότι ο κίνδυνος δεν πέρασε. Ο Απρίλιος είναι κρίσιμος μήνας για την εξέλιξη της πανδημίας κι οφείλουν όλοι, ιδιαίτερα οι ελάχιστοι που μέχρι σήμερα εξακολουθούν να μην εφαρμόζουν πιστά τις οδηγίες της Πολιτείας, επιτέλους να πειθαρχήσουν και να μην θέσουν σε κίνδυνο την εθνική προσπάθεια. Θα επιστρέψουμε σταδιακά στην κανονικότητα, αν «δεν χύσουμε τώρα λίγο πριν το τέλος την καρδάρα με το γάλα. Είναι ζήτημα ατομικής ευθύνης, να διαφυλάξουμε τη δημόσια υγεία

Η υπεύθυνη συμπεριφορά όλων μας και όχι η μεγαλύτερη αστυνόμευση και οι πρόσθετες απαγορεύσεις, είναι ο μόνος αποτελεσματικός τρόπος για να προφυλάξουμε τη δημόσια υγεία και την υγεία των αγαπημένων μας προσώπων, που ανήκουν στις ευπαθείς ομάδες πληθυσμού".