Πολιτική

Μόνο στον ΑΝΤ1: Το σχέδιο της Τουρκίας να στείλει μετανάστες με κορονοϊό στην Ελλάδα (βίντεο)

Στη Σμύρνη μετέφεραν εκατοντάδες μετανάστες με κορονοϊό η τουρκική κυβέρνηση. Μπαράζ παραβιάσεων στο Αιγαίο και μήνυμα Ερντογάν για το Πάσχα των Χριστιανών.