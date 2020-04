Πολιτική

“Πάγο” στις γεωτρήσεις στην ΑΟΖ Κύπρου (βίντεο)

Text to Speech Your browser does not support the audio element.

Αναβάλει τις δραστηριότητές της στην κυπριακή ΑΟΖ η Exxon Mobil, λόγω του κορονοϊού. Αποκλειστικές δηλώσεις Λακκοτρύπη στον ΑΝΤ1.

Του Θανάση Κ. Τσίτσα

Παγώνει η Εχχοn Mobil μέχρι τον Σεπτέμβριο του 2021 τις δραστηριότητες της στην κυπριακή ΑΟΖ εξαιτίας της πανδημίας και της κατάστασης που επικρατεί στις διεθνείς αγορές λόγω χαμηλής τιμής του πετρελαίου κάτι που θα έχει σαν συνέπεια να καθυστερήσει σημαντικά τον ευρύτερο ενεργειακό σχεδιασμό των Κύπρου, Ισραήλ και Ελλάδας στην ανατολική Μεσόγειο.

Σύμφωνα με αποκλειστικές πληροφορίες του ΑΝΤ1 σε εσωτερική ενημέρωση των στελεχών της εταιρείας έγινε γνωστό ότι o πετρελαϊκός κολοσσός σχεδιάζει να αναβάλει, μέχρι να βελτιωθούν τα οικονομικά δεδομένα, τις έρευνες και τον προγραμματισμό των κατασκευαστικών έργων για την εξόρυξη υδρογονοθράκων στην κυπριακή ΑΟΖ. Η αιτία είναι το γεγονός ότι η Exxon Mobil μειώνει τις διεθνείς επενδύσεις κατά 30% ώστε να αντιμετωπίσει την κατάρρευση της τιμής του πετρελαίου κάτι που ανακοίνωσε επίσημα στις 7 Απριλίου.

Την είδηση επιβεβαίωσε με αποκλειστικές δηλώσεις του στον ΑΝΤ1 ο υπουργός Ενέργειας της Κύπροου ,Γιώργος Λακκοτρύπης, ο οποίος έλαβε προ ημερών επιστολή από την αμερικανική εταιρεία που τον ενημέρωναν για τις προθέσεις της. «Μας ειδοποίησαν (η Exxon Mobil ) πριν μερικές ημέρες ότι λόγω της κατάστασης που επικρατεί σε ότι αφορά και την πανδημία και την κατάσταση στις διεθνείς αγορές ότι από την μια είναι αναγκασμένοι να αναβάλλουν την γεώτρηση για 12 μήνες από την άλλη όμως το ευχάριστο είναι ότι παραμένουν προσηλωμένοι στην Κύπρο".

Σε ερώτηση του ΑΝΤ1 αν η εξέλιξη αυτή καθυστερεί τα σχεδια Κύπρου, Ισραήλ και Ελλαδας σχετικά με τον αγωγό East Med αλλα και γενικότερα τα ενεργειακά σχέδια στην περιοχή ο κ. Λακκοτρύπης απάντησε καταφατικά αποκαλύπτοντας ότι αναμένει ότι η πανδημια θα επηρεάσει και το υπόλοιπο πρόγραμμα των γεωτρήσεων στην κυπριακή ΑΟΖ που έχουν αναλάβει οι ευρωπαϊκές εταιρείες ΕΝΙ και TOTAL. «Σίγουρα θα δούμε μια καθυστέρηση γιατί μην ξεχνάμε ότι στην Κύπρο ειχαμε προγραμματίσει εως και 5 γεωτρήσεις για εφέτος και θα μπορούσε και τα επόμενα δύο χρόνια εως και 9 γεωτρήσεις. Αρχής γενομένης είναι στον προγραμματισμό ότι θα άρχιζε η ΕΝΙ και η ΤΟΤAL τέλος Απριλίου την πρώτη τους γεώτρηση, 3 για εφέτος και 6 στο σύνολο. Αναμένω ότι και εκείνο το πρόγραμμα θα επηρεαστεί λόγω του κορονοιού γιατί είναι πολύ δύσκολο για τα πληρώματα των πλοίων να μετακινούνται» είπε ο κ.Λακκοτρύπης.

Ας σημειωθεί, ότι η Exxon Mobil Corp ανακοίνωσε ότι θα μειώσει τις προβλεπόμενες επενδύσεις της στα 23 δις από τα 33 δις δολάρια καθώς η πανδημία έχει προκαλέσει την κατάρρευση της τιμής του πετρελαίου στα 23 δολάρια και πολλά από τα προβλεπόμενα έργα της δεν είναι κερδοφόρα. "Τα μακροπρόθεσμα βασικά στοιχεία που υποστηρίζουν τα επιχειρηματικά σχέδια της εταιρείας δεν έχουν αλλάξει - οι καταναλωτές και η ενέργεια θα αυξηθούν και η οικονομία θα ανακάμψει", δήλωσε την περασμένη Τρίτη ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος της Exxon Mobil, Nτάρεν Γούντς ."Οι προτεραιότητες κατανομής των κεφαλαίων μας παραμένουν επίσης αμετάβλητες. Στόχος μας είναι να συνεχίσουμε να επενδύουμε σε βιομηχανικά πλεονεκτήματα για να δημιουργήσουμε αξία, να διαφυλάξουμε μετρητά για το μέρισμα και να κάνουμε την κατάλληλη και συνετή χρήση του ισολογισμού μας ". Ο Γουντς πρόσθεσε ότι η Exxon Mobil προβλέπει μείωση της παγκόσμιας ζήτησης πετρελαίου κατά 20%- 30%.

Η κοινοπραξία Exxon Mobil – Qatar Petroleum ανακοίνωσε τον Φεβρουάριο του 2019 ότι η ερευνητική της γεώτρηση στον στόχο «Γλαύκος» του οικοπέδου 10 είχε ανακαλύψει συνολικό κοίτασμα που εκτιμάται μεταξύ 5 έως 8 τρισεκατομμυρίων ποδών. Το κοίτασμα που ανακαλύφθηκε είναι το δεύτερο μεγαλύτερο που ανακαλύφθηκε παγκοσμίως την τελευταία τριετία.