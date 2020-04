Τοπικά Νέα

Κορονοϊός: Απαγόρευση κυκλοφορίας στα Ιωάννινα

Aπόφαση της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας μετά από αίτημα του Περιφερειάρχη Ηπείρου.

Και τα Ιωάννινα μπαίνουν στη λίστα των πόλεων στις οποίες απαγορεύεται η κίνηση πολιτών σε χώρους συνάθροισης.

Με απόφαση της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας, μέχρι και την 27η Απριλίου, καθημερινά, από τις δύο το μεσημέρι μέχρι τις οκτώ το επόμενο πρωί, απαγορεύεται η κυκλοφορία πολιτών στις εξής περιοχές του Δήμου Ιωαννιτών:

-Στον παραλίμνιο άξονα, από την πλατεία Μαβίλη μέχρι τέλος ποδηλατόδρομου - πεζόδρομου Ανατολής.

-Παράδρομοι εκατέρωθεν της περιφερειακής οδού Ιωαννίνων (από τη διασταύρωση Στ. Νιάρχου έως το τούνελ Αεροδρομίου - οδός Μεγάλου Αλεξάνδρου)

-Περιαστικό μονοπάτι του δασυλλίου Ιωαννίνων (περιοχή Φρόντζου)

Τα Σαββατοκύριακα η απαγόρευση είναι καθολική.

Είχε προηγηθεί κοινή επιστολή του Περιφερειάρχη Ηπείρου και του Δημάρχου Ιωαννίνων προς τον Υφυπουργό Προστασίας του Πολίτη για θέματα Πολιτικής Προστασίας.

Οι περιοχές αυτές είναι οι κατεξοχήν προορισμοί για τους κατοίκους της πόλης που θέλουν να περπατήσουν, να τρέξουν ή να κάνουν ποδήλατο. Κάποιοι παίρνουν συνήθως το αυτοκίνητο για να φτάσουν σε κάποιο σημείο των διαδρομών, ιδιαίτερα στον παραλίμνιο άξονα. Κάποιες ώρες διαπιστώθηκε ότι περπατούσε αρκετός κόσμος, ενώ η βελτίωση του καιρού από το Σάββατο, έκανε ακόμα πιο πιθανή μία μαζικότερη προσέλευση.