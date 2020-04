Life

Απολαυστικός ο Τομ Χανκς γίνεται παρουσιαστής από το...σπίτι του (βίντεο)

Text to Speech Your browser does not support the audio element.

Παρουσιαστής από το σπίτι του ο Τομ Χανκς. Από το σπίτι της «βγήκε» και η Ναόμι Κάμπελ. Στη μάχη κατά του κορονοϊού ο Άρνολντ Σβαρτσενέγκερ.