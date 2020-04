Κόσμος

Κορονοϊός: Θεαματική μείωση των θανάτων στην Ιταλία

Χαραμάδα αισιοδοξίας αφήνει τόσο ο αριθμός των νέων κρουσμάτων, όσο και των νεκρών, αφού είναι ο χαμηλότερος εδώ και σχεδόν έναν μήνα.

Ο ρυθμός μετάδοσης του ιού παρουσιάζει μείωση σε σχέση με χθες ( 602 κρούσματα) ενώ ο αριθμός των θανάτων είναι ο χαμηλότερος από τις 19 Μαρτίου. Οι εισαγωγές στη μονάδα εντατικής θεραπείας (για ένατη συνεχή ημέρα) ,όπως και στα νοσοκομεία, συνεχίζουν να περιορίζονται. Οι δε θεραπευμένοι, σήμερα, μειώνονται στους 1677. Πρόκειται, στην πλειοψηφία τους, για ελπιδοφόρα μηνύματα, τα οποία δεν επιτρέπουν, όμως, να περιοριστεί η κατάσταση έκτακτης ανάγκης. Το τελευταίο εικοσιτετράωρο, έχασαν την ζωή τους 431 ασθενείς και καταγράφηκαν 4.092 νέα κρούσματα. 1677 ασθενείς έγιναν αρνητικοί στον ιό.

Χθες το σύνολο κρουσμάτων του κορονοϊού ήταν 152.271. Ο συνολικός αριθμός των περιστατικών κορονοϊού στην Ιταλία είναι 156.363. Οι νεκροί έφτασαν τους 19.899, ενώ 34.211 άνθρωποι έχουν ιαθεί.

Στις ΜΕΘ βρίσκονται 3.343 ασθενείς και, συνολικά, 27.847 έχουν εισαχθεί σε νοσοκομείο. Για 71.063 έχει αποφασιστεί ο κατ΄οίκον περιορισμός.

Στην Λομβαρδία τα συνολικά περιστατικά είναι 59.052 και οι νεκροί 10.621. Στην Εμίλια Ρομάνια τα κρούσματα είναι 20.098 με τους νεκρούς να έχουν φτάσει τους 2.564. Στην περιφέρεια Βένετο, οι θετικοί στον ιό είναι 14.077, με 856 νεκρούς.