Κοινωνία

Δικογραφίες για τη Θεία Κοινωνία σε Κουκάκι και Κέρκυρα

Παρέμβαση εισαγγελέα, μετά τις παρεμβάσεις Τσιάρα και Χαρδαλιά. Αντιμέτωποι ακόμα και με αυτόφωρο οι παραβάτες.

Για τα σημερινά περιστατικά που παρατηρήθηκαν σε εκκλησίες στο Κουκάκι και την Κέρκυρα όπου ιερείς προσέφεραν τη Θεία Μετάληψη σε πιστούς παρά την απαγόρευση και τις αντίθετες οδηγίες της Ιεράς Συνόδου, έχουν επιληφθεί οι αρμόδιοι κατά τόπους εισαγγελικοί λειτουργοί και έχουν σχηματιστεί σχετικές δικογραφίες

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο προϊστάμενος της Εισαγγελίας Πρωτοδικών Αθηνών Βαγγέλης Ιωαννίδης έχει σχηματίσει δικογραφία μέσω της ΕΛ.ΑΣ. για το περιστατικό στο Κουκάκι, όπως έχει σχηματίσει και ο Εισαγγελέας Κέρκυρας Διονύσιος Λαμπρίδης.

Πάντως, εισαγγελικοί κύκλοι δεν αποκλείουν και το ενδεχόμενο της αυτόφωρης διαδικασίας.

Υπενθυμίζεται ότι νωρίς το απόγευμα υπουργός Δικαιοσύνης Κωνσταντίνος Τσιάρας είχε επικοινωνήσει με τον εισαγγελέα του Αρείου Πάγου Βασίλη Πλιώτα για τα δυο αυτά περιστατικά και ζήτησε να ερευνηθούν από τους αρμόδιους Εισαγγελικούς λειτουργούς.

Στο μεταξύ, ο υφυπουργός Πολιτικής Προστασίας Νίκος Χαρδαλιάς είχε ζητήσει να υπάρξει παρέμβαση του εισαγγελέα και να κινηθούν οι προβλεπόμενες διαδικασίες για τα περιστατικά.