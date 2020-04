Κόσμος

Κορονοϊός: 561 θάνατοι στη Γαλλία

Text to Speech Your browser does not support the audio element.

Μειωμένος ο αριθμός των νεκρών, συγκριτικά με τις προηγούμενες μέρες, ωστόσο παραμένει υψηλός.

Η επιδημία του νέου κορονοϊού «συνεχίζεται δυναμικά» και έχει οδηγήσει στον θάνατο 14.393 ανθρώπους στη Γαλλία, ανακοίνωσε σήμερα η Γενική Διεύθυνση Υγείας της χώρας.

Τις τελευταίες 24 ώρες αναφέρθηκαν συνολικά 561 θάνατοι, εκ των οποίων οι 315 σε νοσοκομεία, αριθμός σημαντικά μειωμένος σε σύγκριση με τους 605 της περασμένης Δευτέρας. Είναι επίσης ο μικρότερος αριθμός θανάτων σε νοσοκομεία μέσα σε μία ημέρα από τις 29 Μαρτίου.

Για τέταρτη συνεχόμενη ημέρα, παρατηρείται επίσης μείωση του αριθμού των ασθενών που νοσηλεύονται στην εντατική. Σήμερα είναι 6.845, δηλαδή 35 λιγότεροι, «μια πολύ ελαφρά μείωση», όπως σημειώνεται στην ανακοίνωση.

Ο συνολικός αριθμός των επιβεβαιωμένων κρουσμάτων από τα νοσοκομεία ανέρχεται στα 95.403 ενώ στους οίκους ευγηρίας και άλλα κοινωνικά και νοσηλευτικά ιδρύματα υπάρχουν 37.188 επιβεβαιωμένα ή ύποπτα κρούσματα.