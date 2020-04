Κόσμος

Κορονοϊός: 112.510 θάνατοι στον κόσμο

Πλησιάζουν τα 2 εκατομμύρια του κρούσματα, που εξαπλώνονται σε δεκάδες χώρες. Ο τελευταίος απολογισμός βάσει των επίσημων στοιχείων.

Στους 112.510 ανέρχονται οι νεκροί από την πανδημία του νέου κορονοϊού σε όλον τον κόσμο, σύμφωνα με τον απολογισμό που συντάσσει το Γαλλικό Πρακτορείο βασιζόμενο σε επίσημες πηγές.

Από τα τέλη Δεκεμβρίου και μέχρι τις 22.00 απόψε (ώρα Ελλάδας) είχαν διαγνωστεί θετικοί στον SARS-CoV-2 1.824.950 άνθρωποι σε 193 χώρες και εδάφη. Ο αριθμός αυτός δεν αποτελεί παρά ένα κλάσμα του πραγματικού, αφού σε πολλές χώρες δεν γίνονται διαγνωστικές εξετάσεις παρά μόνο σε ανθρώπους που χρειάζονται νοσηλεία. Από αυτούς τους ασθενείς, τουλάχιστον 375.000 σήμερα έχουν πλέον αναρρώσει.

Από χθες μέχρι σήμερα αναφέρθηκαν 79.512 νέα κρούσματα και 5.441 νέοι θάνατοι.

Οι χώρες με τον μεγαλύτερο αριθμό θανάτων μέσα στο τελευταίο 24ωρο είναι οι ΗΠΑ (1.607), η Βρετανία (737) και η Ισπανία (619).

Οι ΗΠΑ είναι η χώρα που έχει πληγεί περισσότερο, με 21.489 θανάτους σε σύνολο 546.874 κρουσμάτων. Τουλάχιστον 32.369 άνθρωποι έχουν ιαθεί.

Μετά τις ΗΠΑ ακολουθούν η Ιταλία (19.899 θάνατοι, 156.363 κρούσματα), η Ισπανία (16.972 θάνατοι, 166.019 κρούσματα), η Γαλλία (14.393 θάνατοι, 132.591 κρούσματα) και η Βρετανία (10.612 θάνατοι, 84.270 κρούσματα).

Η Κίνα ανέφερε σήμερα 99 νέα κρούσματα, αλλά κανέναν θάνατο. Συνολικά, έχουν καταγραφεί 82.052 κρούσματα, 3.339 θάνατοι και 77.575 ιάσεις.

Το Μπουρούντι προστέθηκε στον μακρύ κατάλογο των χωρών όπου έχουν αναφερθεί θάνατοι λόγω του κορονοϊού.

Η Ευρώπη είναι η ήπειρος με τους περισσότερους θανάτους (77.129) και τα περισσότερα κρούσματα (932.205) και ακολουθούν οι ΗΠΑ με τον Καναδά μαζί (22.237 θάνατοι, 571.167 κρούσματα), η Ασία (4.896 θάνατοι, 137.800 κρούσματα), η Μέση Ανατολή (4.783 θάνατοι, 100.030 κρούσματα), η Λατινική Αμερική και η Καραϊβική (2.615 θάνατοι, 61.979 κρούσματα), η Αφρική (786 θάνατοι, 14.250 κρούσματα) και η Ωκεανία (70 θάνατοι, 7.525 κρούσματα).