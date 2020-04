Υγεία - Περιβάλλον

Έχετε κορονοϊό ή υποψιάζεστε ότι έχετε; Τι να περιμένετε…

Text to Speech Your browser does not support the audio element.

Γράφει ο Κωνσταντίνος Παπανικολάου, Παθόλογος – Λοιμώξιολογος, Επιστημονικός Συνεργάτης ΥΓΕΙΑ.

Καθώς καθημερινά ανακοινώνονται νέα περιστατικά λοίμωξης COVID-19 και αρκετά από αυτά νοσηλεύονται στα νοσοκομεία, πιθανώς αναρωτιέστε τι θα ακολουθήσει μετά τη διάγνωση με κορωνοϊό ή τι θα πρέπει να περιμένετε αν απλώς το υποψιάζεστε.

Ένα λογικό πρώτο ερώτημα είναι: θα το περάσω ήπια σαν απλό κρυολόγημα; Θα χρειαστώ νοσηλεία ή, ακόμα χειρότερα, αναπνευστήρα;

Ο κορωνοϊός είναι κατ’ αρχήν ιός του αναπνευστικού, δηλαδή προσβάλλει κυρίως το κατώτερο αναπνευστικό (τους πνεύμονες) αλλά και - λιγότερο συχνά - το ανώτερο αναπνευστικό (μύτη, φάρυγγας). Υπάρχει ακόμα η πιθανότητα ο ιός να εκδηλωθεί με συμπτώματα από το γαστρεντερικό (έμετοι – διάρροιες) ή σπανιότερα το κεντρικό νευρικό σύστημα. Σε κάθε περίπτωση όμως οι επιπλοκές του COVID-19 εντοπίζονται στο αναπνευστικό σύστημα, και εκεί είναι που θα δώσουν προσοχή οι ιατροί που σας παρακολουθούν στο σπίτι ή στο νοσοκομείο.

Περίπου το 80% των ασθενών έχουν ήπια νόσο που μοιάζει με βαρύ κρυολόγημα και διαρκεί έως 2 εβδομάδες. Στην περίπτωση αυτή είναι σημαντικό να παραμείνετε στο σπίτι και σε απομόνωση προκειμένου να μην μεταδώσετε τον ιό σε άλλους. Το 20% που απομένει θα εμφανίσει πιο σοβαρή νόσο, εκδηλούμενη κυρίως ως πνευμονία, που θα χρειαστεί πιθανότατα νοσηλεία και μπορεί να διαρκέσει μερικές εβδομάδες. Τα κύρια συμπτώματα εδώ είναι δύσπνοια, ρίγη – εφιδρώσεις και βήχας ξηρός ή παραγωγικός. Επιπλοκές αυτής της πνευμονίας που συχνά απαιτούν νοσηλεία σε Μονάδα Εντατικής Θεραπείας είναι η αναπνευστική ανεπάρκεια (δηλαδή η ανεπαρκής πρόσληψη οξυγόνου από τους πνεύμονες) και η σήψη (δηλαδή μια σοβαρή μικροβιακή λοίμωξη επιπλέον του κορωνοϊού). Άτομα άνω των 70 ετών ή με χρόνια υποκείμενα νοσήματα όπως ο διαβήτης, καρδιακά και πνευμονολογικά νοσήματα είναι πιο πιθανό να εμφανίσουν επιπλοκές.

Πως αντιμετωπίζεται ο κορωνοϊός στο σπίτι;

Στις περισσότερες περιπτώσεις όπως κάθε ίωση, με ανάπαυση, πρόσληψη άφθονων υγρών, παρακεταμόλη ή άλλο απλό αναλγητικό για ανακούφιση από πυρετό ή πόνους, και ενδεχομένως κάποιο αντιβηχικό σιρόπι. Συμπτώματα που θα πρέπει να σας ανησυχήσουν είναι κυρίως η δυσκολία στην αναπνοή και η επιμονή υψηλού πυρετού πέραν της εβδομάδας.

Αν στην περίπτωση σας δεν απαιτείται νοσηλεία στο νοσοκομείο αλλά ανήκετε σε ομάδα υψηλού κινδύνου λόγω ηλικίας ή συνυπαρχόντων νοσημάτων, είναι πιθανό ο ιατρός σας να σας συστήσει φαρμακευτική αγωγή από του στόματος έναντι του ιού με κάποιο από τα φάρμακα που δοκιμάζονται διεθνώς και περιλαμβάνονται στις οδηγίες του ΕΟΔΥ.

Και αν νοσηλευτώ με κορωνοϊό τι να περιμένω;

Αν εμφανίσετε συμπτώματα όπως αυτά που προαναφέραμε, καλέστε τον ιατρό σας ή επισκεφθείτε νοσοκομείο αναφοράς ή καλέστε ασθενοφόρο. Είναι πολύ σημαντικό να φορέσετε μια απλή χειρουργική μάσκα πριν έλθετε σε επαφή με επαγγελματία υγείας.

Στο νοσοκομείο πλέον, θα ελέγχονται συνεχώς τα ζωτικά σας σημεία δηλαδή η αρτηριακή πίεση, η καρδιακή συχνότητα και ο κορεσμός του οξυγόνου. Θα σας χορηγηθεί συμπληρωματικό οξυγόνο μέσω παροχής, ώστε να αναπνέετε καλύτερα.

Είναι επίσης πολύ πιθανό να σας χορηγηθούν βρογχοδιασταλτικά φάρμακα με μάσκα – νεφελοποιητή.

Αυτά αποτελούν την αρχική αντιμετώπιση. Θα σας παρακολουθούν για ενδείξεις δευτεροπαθούς λοίμωξης από βακτήριο και ίσως σας χορηγηθούν αντιβιοτικά ενδοφλεβίως. Η παρακολούθηση συνιστάται σε εργαστηριακές αιματολογικές εξετάσεις και ακτινογραφίες θώρακος.

Αν η βλάβη στους πνεύμονες επιδεινωθεί, μάλλον εξελίσσεται σε σύνδρομο οξείας αναπνευστικής δυσχέρειας ενηλίκων (ARDS). Το σύνδρομο αυτό απαιτεί μηχανική υποστήριξη της αναπνοής είτε με μη επεμβατικό αερισμό (χωρίς διασωλήνωση) ή με διασωλήνωση. Από το σημείο αυτό και μετά ο αναπνευστήρας ρυθμίζει τον τρόπο που αναπνέετε. Η εμπειρία που αθροίζεται πάνω στη λοίμωξη COVID-19 μας δείχνει ότι ασθενείς με σοβαρή λοίμωξη παραμένουν αρκετές εβδομάδες στο νοσοκομείο και μεγάλο διάστημα σε μηχανική υποστήριξη της αναπνοής μέχρι να αρχίσει η ανάρρωση.

*Άρθρο του Κωνσταντίνου Παπανικολάου, Παθολόγου - Λοιμωξιολόγου, Επιστημονικού Συνεργάτη ΥΓΕΙΑ.