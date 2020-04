Κόσμος

Αυστρία-κορονοϊός: Περισσότεροι, για πρώτη φορά, οι ιαθέντες από τους νοσούντες

Αισιόδοξα τα στοιχεία που έδωσε στη δημοσιότητα το αυστριακό υπουργείο Υγείας...

Για πρώτη φορά από την καταγραφή του πρώτου επιβεβαιωμένου κρούσματος του νέου κορονοϊού στην Αυστρία, ο αριθμός των αποθεραπευθέντων ανθρώπων, έως σήμερα, Κυριακή του Πάσχα των Καθολικών, υπερβαίνει τον αριθμό εκείνων που νοσούν.

Όπως ανακοίνωσε σήμερα το αυστριακό υπουργείο Υγείας, ο συνολικός αριθμός των έως τώρα επιβεβαιωμένων κρουσμάτων ανέρχεται σε 13.945, από αυτά τα 6.987 αφορούν ανθρώπους που έχουν ήδη αποθεραπευθεί και οι οποίοι, για πρώτη φορά, είναι περισσότεροι από τους 6.608, οι οποίοι νοσούν, ενώ συνολικά 350 άνθρωποι έχουν χάσει μέχρι σήμερα τη ζωή τους.

Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία, συνεχίζεται η μείωση του αριθμού των "επίκαιρα" νοσούντων στην Αυστρία και ο σημαντικός αυτός παράγοντας, σε εικοσιτετράωρη σύγκριση, μειώθηκε για έκτη στη σειρά ημέρα.

Από τους 6.608 νοσούντες, λιγότεροι από 1.000 νοσηλεύονται σε νοσοκομείο, και 243 από αυτούς, σχεδόν ένας στους τέσσερις, βρίσκονται σε Μονάδα Εντατικής Θεραπείας, με τον κρίσιμο αυτό αριθμό να παραμένει σταθερός και το γεγονός να θεωρείται σημαντικό, καθώς, στη βάση των έως τώρα εμπειριών, είναι ιδιαίτερα μακρύς ο χρόνος θεραπείας των θετικών στον SARS-CoV-2 .

Τα περισσότερα από τα έως σήμερα, συνολικά 13.945, καταγραφέντα κρούσματα του νέου κορονοϊου υπήρξαν στο ομόσπονδο κρατίδιο του Τιρόλου, συγκεκριμένα 3.324, και ακολουθούν τα ομόσπονδα κρατίδια της Κάτω Αυστρίας με 2.284, της 'Ανω Αυστρίας με 2.118 και της Βιέννης με 2.029, ενώ τους περισσότερους θανάτους, 76, είχε το κρατίδιο της Στυρίας και οι περισσότεροι αποθεραπευμένοι , 1.901, βρίσκονται στο Τιρόλο.

Ο αριθμός των διενεργηθέντων, έως σήμερα, διαγνωστικών τεστ για τον νέο κορονοϊό ανέρχεται σε 144.877,