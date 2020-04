Πολιτισμός

Μεγάλη Εβδομάδα: οι Ιερές Ακολουθίες στον ΑΝΤ1 και τον Ant1news.gr

Κάθε ημέρα της Εβδομάδες των Παθών, σε απευθείας μετάδοση από τον Ιερό Ναό Αγίου Ευσταθίου Νέας Ιωνίας και την Μητρόπολη Αθηνών.

Στηρίζοντας την οδηγία περί αποφυγής των συναθροίσεων σε κλειστούς χώρους, αλλά και δείχνοντας σεβασμό στο θρησκευτικό συναίσθημα μεγάλης μερίδας τηλεθεατών, ο ΑΝΤ1 θα καλύψει και τη Μεγάλη Εβδομάδα τις Ιερές Ακολουθίες.

Η μετάδοση θα γίνει από την τηλεόραση του ΑΝΤ1 και σε live streaming στο www.antenna.gr και στον www.ant1news.gr

Οι Ιερές Ακολουθίες θα μεταδοθούν, σε απευθείας σύνδεση, από τον Ιερό Ναό Αγίου Ευσταθίου Νέας Ιωνίας, όπου θα τελεστούν κεκλεισμένων των θυρών:

Τη Μεγάλη Δευτέρα 13 Απριλίου, 17:00 - 18:00, η Ακολουθία του Νυμφίου.

Τη Μεγάλη Τρίτη 14 Απριλίου, 17:00 - 18:00, το Τροπάριο της Κασσιανής.

Τη Μεγάλη Τετάρτη 15 Απριλίου, 17:00 - 18:00, η Ακολουθία του Μυστικού Δείπνου.

Τη Μεγάλη Πέμπτη 16 Απριλίου, 17:00 - 19:30, η Ακολουθία των Αγίων Παθών.

Τη Μεγάλη Παρασκευή 17 Απριλίου, 10:00 - 12:15, ο Εσπερινός της Αποκαθήλωσης και στις 17:00 - 19:30 η Ακολουθία του Επιταφίου Θρήνου.

To Μεγάλο Σάββατο 18 Απριλίου, 07:45 - 10:00, η Πρώτη Ανάσταση και 23:55 - 00:30 η Αναστάσιμη Θεία Λειτουργία (από την Ιερά Μητρόπολη Αθηνών, χωρίς live streaming).

Έχοντας συναίσθηση του ρόλου και της ευθύνης του, ο ΑΝΤ1 θα συνεχίσει να αφουγκράζεται τις ανάγκες που δημιουργούνται από τη νέα πραγματικότητα και θα διαμορφώνει το πρόγραμμά του βάσει των νέων συνθηκών.